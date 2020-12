Citta’ Metropolitana di Napoli – Piano Strategico, stanziati oltre 9 milioni di euro per ulteriori progetti comunali

Condividi

A luglio 2020 si è concluso, dopo quasi due anni di lavoro, l’iter di approvazione del primo Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli nel quale è confluito, nell’ambito di una programmazione triennale 2020-22 di quasi un miliardo di euro di investimenti, Il Parco Progetti dei Comuni approvato dal Consiglio Metropolitano a novembre 2019 è ormai giunto alla sua fase conclusiva che ha visto già finanziati progetti ben 84 Comuni su 92 totali, per un impegno di oltre 250 milioni di euro.

Stamane il Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris con Propria delibera, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Metropolitano, ha approvato le variazioni di Bilancio che consentirà di finanziare nuovi progetti presentati dai comuni rimasti esclusi dal precedente bando per un importo di oltre 9 milioni di euro.

“Le forze politiche del Consiglio Metropolitano- ha dichiarato il Sindaco de Magistris – in base ad un ampio accordo istituzionale sull’ipotesi di riparto nell’applicazione dell’avanzo libero 2019, hanno espresso la volontà di investire risorse per inserire, nel processo di partecipazione, otto Comuni che erano stati esclusi dalla prima fase otterranno il finanziamento dei loro progetti. Infatti con l’avanzo libero disponibile, almeno un progetto esecutivo per ciascuno Comune sarà finanziato. In questo modo abbiamo portando a termine un lavoro straordinario di finanziamento per gli Enti locali della Città Metropolitana unico nella storia di questa Regione”.

APPROVATO IL PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE METROPOLITANE

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Metropolitano della variazione di bilancio con cui si è finanziato per oltre un milione di euro un nuovo intervento per la messa in sicurezza e la ristrutturazione dei marciapiedi delle strade della Città Metropolitana di Napoli, Il sindaco metropolitano, Luigi de Magistris ha adottato oggi una delibera che continente il progetto esecutivo per la realizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade della Città Metropolitana di Napoli, mediante la messa in sicurezza e la ristrutturazione delle pertinenze e dei marciapiedi, compresa ogni opera connessa, complementare o accessoria, anche di tipo puntuale, necessaria per consentire la mobilità”. Più dettagliatamente si procederà • Scavi • Pavimentazione • Ripristino marciapiedi • Eliminazione ceppaie • Abbattimento esemplari arborei pericolosi; • Potatura e riduzione di chioma di esemplari arborei; in funzione della sicurezza della viabilità • Valutazione visiva e/o strumentale della stabilità degli esemplari di alto fusto (VTA); • Fornitura e messa a dimora di esemplari arborei; • Servizio di reperibilità H24 per 365 giorni l’anno al fine di garantire la continuità delle prestazioni di pronto intervento laddove necessarie; Questi nuovi interventi saranno attuati, come la maggior parte di quelli già in fase di realizzazione sulle strade dell’area metropolitana attraverso lo strumento dell’ “Accordo Quadro”. Questo nuovo finanziamento si aggiunge ai 47.000.000 di euro previsti per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Napoli, da realizzare attraverso gli “accordi-quadro di durata triennale già banditi e in parte già affidati. “Si tratta di un ulteriore intervento che ci permetterà di realizzare ulteriori interventi di messa in sicurezza e miglioramento della rete stradale gestita dalla Città Metropolitana di Napoli intervenendo anche sui marciapiedi e su tutte le opere collegate “. Lo ha detto il consigliere della Città Metropolitana delegato alle strade, Raffaele Cacciapuoti.

