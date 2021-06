Città Metropolitana di Napoli, oggi seduta di Consiglio in videoconferenza

Condividi

L’Assemblea è stata convocata per le ore 15. All’ordine del giorno, in particolare, l’approvazione del PEG 2021-2023, della modifica dello Statuto di AR.ME.NA. SpA, e di azioni volte alla salvaguardia del servizio di interesse pubblico, dell’occupazione, della tutela delle fasce socialmente deboli, del patrimonio culturale e storico in materia di trasporti in relazione alla Compagnia Trasporti Pubblici (CTP) SpA. Sarà possibile seguire i lavori della seduta in diretta streaming su www.metronapoli.it e sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente.

All’ordine del giorno, in particolare, l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano Dettagliato degli Obiettivi – Piano della Performance 2021-2023, della modifica dello Statuto dell’Agenzia di Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli (AR.ME.NA.) SpA, e di azioni volte alla salvaguardia del servizio di interesse pubblico, dell’occupazione, della tutela delle fasce socialmente deboli, del patrimonio culturale e storico in materia di trasporti in relazione alla Compagnia Trasporti Pubblici (CTP) S.p.A.

All’esame dell’Assemblea anche l’acquisizione al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana di Napoli di beni confiscati alla criminalità organizzata nei comuni di Saviano, Nola e Marano di Napoli.

La pubblicità dei lavori sarà garantita mediante collegamento in diretta streaming su www.metronapoli.it, l’e-magazine della Città Metropolitana, e sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente all’indirizzo https://www.facebook.com/citta.metropolitana.napoli/

L’elenco completo dei punti all’ordine del giorno della seduta è consultabile al seguente link: clicca qui.

