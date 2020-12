Città Metropolitana di Napoli, nuovi mezzi ad Armena per l’adeguamento COVID delle scuole

Condividi

Armena Sviluppo, società partecipata al 100% da Città Metropolitana di Napoli, rinnova e incrementa il parco automezzi: già consegnati e personalizzati i primi 24 furgoni, dei veri e propri ‘magazzini mobili’. Andranno a supportare tutte le attività dell’azienda, in primis la manutenzione dei 300 edifici scolastici di competenza per il recupero di nuovi spazi per il distanziamento. In tre anni i veicoli nuovi saranno 72, per un investimento complessivo di 520mila euro.

Da oggi le squadre di Armena Sviluppo S.p.A., società partecipata al 100% da Città Metropolitana di Napoli, avranno a disposizione nuovi mezzi per le attività di propria competenza, in particolare per l’adeguamento degli istituti scolastici alle norme anti-Covid.

Sono state assegnate questa mattina, infatti, le prime 24 – già personalizzate con i loghi istituzionali – delle 72 vetture con cui l’azienda ha dato il via al rinnovo del proprio parco automezzi.

Fino a oggi, Armena Sviluppo poteva contare su circa 90 veicoli, la stragrande maggioranza dei quali immatricolati negli anni tra il 2006 e il 2008: la loro obsolescenza ha, negli ultimi anni, creato disagi e rallentamenti alle attività demandate all’azienda, disagi che le maestranze hanno superato non senza sforzi. Così la decisione di avviare un ambizioso progetto di investimento per il rinnovo ed il potenziamento del parco auto aziendale tramite noleggio, in convenzione Consip, di 72 veicoli nell’arco del triennio 2020-2022 (24 mezzi all’anno), per un importo di circa 520mila euro (173mila per ciascun anno).

Le nuove vetture andranno a supportare, in primis, le attività di manutenzione scolastica, con particolare riferimento, in questo periodo, al recupero di nuovi spazi per consentire il distanziamento degli studenti previsto dalle disposizioni anti-contagio. La manutenzione degli istituti scolastici superiori costituisce la principale commessa di Armena Sviluppo, che conta il maggior numero di squadre manutentive e circa 300 plessi sui quali intervenire, tra sedi principali e succursali, dislocati sull’intera area metropolitana di Napoli.

I furgoni scelti hanno, tra l’altro, un vano posteriore molto grande che consentirà di caricare senza problemi tutti i materiali e le attrezzature necessarie agli interventi da realizzare negli istituti. Insomma, dei veri e propri “magazzini mobili” a supporto delle attività manutentive.

Aggiungendosi agli altri mezzi, tuttora disponibili, le nuove vetture andranno complessivamente a rafforzare la flotta aziendale a disposizione anche delle altre commesse, come ad esempio la manutenzione delle strade provinciali, garantendo mobilità in sicurezza sull’intero territorio metropolitano ed interventi tempestivi a tutti i comparti produttivi.

“Abbiamo deciso di rinnovare – ha affermato il Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris – e incrementare il parco automezzi di Armena per consentire ai nostri tecnici di poter intervenire con sempre maggiore rapidità ed efficienza per affrontare i problemi che questa pandemia ci pone di fronte, con un occhio anche al futuro. Finora i lavoratori di Armena hanno lavorato senza sosta per ampliare il numero di aule, riattare palestre, case dei custodi, ogni spazio disponibile ad uso didattico. E lo hanno fatto in tempi record. Con i nuovi mezzi potremo ancor di più e meglio offrire il nostro contributo alle scuole e ai nostri ragazzi quando, speriamo al più presto, potranno riprendere la didattica in presenza in condizioni di assoluta sicurezza”.

“Assieme agli accordi quadro per il rapido approvvigionamento dei materiali, il rinnovo del parco auto aziendale rappresenta l’altro grande progetto sul quale abbiamo inteso investire quest’anno – spiega Roberta Cibelli, Amministratore Unico della società – nonostante le difficoltà connesse all’emergenza sanitaria, per innalzare gli standard qualitativi dei servizi resi per conto di Città Metropolitana di Napoli e, in particolare, della manutenzione scolastica, nostro core business e tra le principali mission istituzionali dell’Ente”.

Oltre ai cosiddetti ‘magazzini mobili’, la Società ha in dotazione varie piattaforme, tra cui anche una aerea, escavatori, biotrituratori, cargo e cassonati di diverse dimensioni.

