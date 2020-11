Città Metropolitana di Napoli: Istituto Casanova, sindaco e vice sindaco visitano Istituto Casanova per sopralluogo lavori

Condividi

Il sindaco Metropolitano Luigi de Magistris e il Vice Sindaco Domenico Marrazzo hanno visitato stamane l’IPIA “A. Casanova”, sito in Napoli, alla Piazzetta Casanova dove si stanno ultimando i lavori previsti dall’accordo quadro per la manutenzione e adeguamento di tutti gli impianti tecnologici, messa in sicurezza e sistemazione edilizia.

Sono stati eseguiti tra l’altro diversi lavori di restauro che hanno riguardato anche le facciate del cortile dell’I.S. Casanova.

“Abbiamo chiesto ai nostri tecnici – ha affermato il Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris – non solo di anticipare, ma anche di ampliare il programma dei lavori da effettuare, sfruttando al meglio il maggiore tempo a disposizione a causa della chiusura per l’emergenza Covid. Vogliamo che i nostri studenti, al rientro in aula, trovino la loro scuola nel miglior stato possibile. Cerchiamo almeno di trarre qualche vantaggio da questa brutta pandemia”.



“Voglio ringraziare i funzionari della Città Metropolitana, e tutte le maestranze impegnate – ha aggiunto il Consigliere Metropolitano Delegato alla Scuola, Domenico Marrazzo – per la grande risposta che hanno dato allo sforzo che abbiamo richiesto. Siamo ora pronti per ripartire dopo l’imponente opera di manutenzione a tappeto che abbiamo messo in campo. Oggi possiamo assicurare che anche per l’Istituto Casanova garantiremo alla riapertura le migliori condizioni di agibilità delle struttura scolastica per i nostri studenti”.

