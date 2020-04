Citta’ Metropolitana di Napoli: Il Consigliere delegato alla comunicazione Vincenzo Cirillo rivolge un ringraziamento agli operatori dell’informazione

Condividi

Il Consigliere delegato alla Comunicazione Vincenzo Cirillo rivolge un ringraziamento agli operatori dell’informazione privata e agli addetti alla comunicazione e informazione pubblica per “lo straordinario lavoro che stanno svolgendo in questo periodo di emergenza. L’informazione corretta è un bene prezioso per tutti”.

“L’informazione corretta è un bene prezioso, soprattutto quando vi è un emergenza come questa. Voglio pertanto ringraziare tutti gli operatori dell’informazione impegnati in prima linea per garantire notizie verificate e sicure, combattendo le fake news e la disinformazione che generano disorientamento e falsi allarmi”.

Così il Consigliere delegato della Città Metropolitana di Napoli alla Comunicazione, Vincenzo Cirillo, ringraziando “i giornalisti, i comunicatori, gli addetti agli uffici stampa, i fotografi, gli operatori televisivi e dei social media. Persone che lavorano in questo delicato settore ad ogni livello garantendo un’informazione chiara e corretta per assicurare conoscenza e anche tenuta sociale”.