Città Metropolitana di Napoli, giovedì 31 marzo l’insediamento del nuovo Consiglio

Condividi

La prima seduta del nuovo Consiglio Metropolitano di Napoli – così come uscito dalle elezioni del 13 marzo scorso – si terrà il prossimo giovedì 31 marzo, alle ore 13.30, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova. All’ordine del giorno l’esame della condizione degli eletti e le comunicazioni del Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi. Lavori in diretta streaming su www.metronapoli.it, l’e-magazine della Città Metropolitana, e sulla pagina Facebook istituzionale dell’Ente.

Si terrà il prossimo giovedì 31 marzo, alle ore 13.30, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, la prima seduta del nuovo Consiglio Metropolitano di Napoli così come uscito dalle elezioni dello scorso 13 marzo.

All’ordine del giorno l’esame della condizione degli eletti e le comunicazioni del Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi.

L’esito dello scrutinio svoltosi nella giornata del 14 marzo, il giorno successivo a quello del voto, ha decretato l’elezione di sette Consiglieri a testa per la lista Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana e la lista Napoli Metropolitana, tre per Territori in Movimento, due per Forza Italia, e uno ciascuno per le liste Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, Grande Napoli, Progresso e Legalità con Catello Maresca, Lega – Con Salvini e I Territori in Azione.

Dionigi Gaudioso, Ilaria Abagnale, Antonio Caiazzo, Sergio Colella, Felice Sorrentino, Giuseppe Sommese e Rosario Andreozzi sono gli eletti per la lista Napoli Metropolitana, mentre per la lista Progressisti e Riformisti saranno presenti in Consiglio Giuseppe Cirillo, Carmine Lo Sapio, Antonio Sabino, Giuseppe Bencivenga, Marco Del Prete, Luciano Borrelli e Giuseppe Tito.

I tre che siederanno a Santa Maria la Nova tra le fila della lista Territori in Movimento sono Salvatore Cioffi, Salvatore Flocco e Salvatore Pezzella, mentre Forza Italia sarà rappresentata da Massimo Pelliccia e Salvatore Guangi.

Il Consigliere di Fratelli d’Italia è Giuseppe Nocerino, quello di Grande Napoli è Luigi Grimaldi, mentre Vincenzo Cirillo è stato eletto con Progresso e Legalità, Domenico Esposito Alaia con la Lega e Domenico Marrazzo con I Territori in Azione.

Dei 24 eletti, cinque sono Consiglieri al Comune di Napoli – nel 2016 furono 6, mentre nel 2014 furono ben 12 – nove sono i Sindaci e 10 i Consiglieri che provengono dai Comuni dell’area metropolitana. Cinque gli uscenti riconfermati (Caiazzo aveva lasciato per un breve periodo), 19 quelli che varcheranno per la prima volta l’uscio di Santa Maria la Nova.

La seduta sarà trasmessa a cura dell’Ufficio Stampa in diretta streaming su www.metronapoli.it, l’e-magazine istituzionale della Città Metropolitana, e sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente all’indirizzo https://www.facebook.com/citta.metropolitana.napoli/.