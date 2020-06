Città Metropolitana di Napoli: firmato un altro accordo quadro per la manutenzione delle strade di Capri, Pozzuoli, Giugliano, ed altri Comuni

Condividi

Sono stati affidati oggi alla ditta vincitrice, l’esecuzione delle opere previste da un nuovo “Accordo Quadro” e relative ad alcune strade dell’area metropolitana di Napoli.

I Comuni interessati dalle arterie in questione sono: Capri, Anacapri, Giugliano, Pozzuoli, Monte di Procida, Bacoli, Quarto, Caivano, Arzano, Grumo Nevano, Mugnano, Melito, Casandrino, Villaricca, Marano, Qualiano e Volla.



Lo sviluppo totale delle rete oggetto di eventuali interventi è formata da circa 73,046 Km di strade in gran parte di tipo F (strade locali) e parte di tipo C (extraurbane secondarie).

Attualmente alcuni di questi tratti stradali necessitano di interventi per garantire una migliore sicurezza e fluidità della circolazione, nel rispetto delle norme del Codice della Strada. Per questo la pavimentazione in alcuni tratti sarà rifatta. Eventualmente, si interverrà oltre che sul manto anche sulla sovrastruttura stradale. La segnaletica orizzontale, verticale e complementare si presenta carente e a tratti particolarmente degradata e verrà sostituita ed integrata. Su alcune strade di realizzeranno interventi di risagomatura della strada stessa mediante l’apporto di misto stabilizzato.

I sistemi di captazione e regimentazione delle acque piovane subiranno interventi di pulizia periodici oltre che di potenziamento, ripristino e risagomatura dei tratti finali. Saranno realizzati interventi puntuali di svuotamento e pulizia delle reti paramassi presenti. La vegetazione e le alberature, presenti lungo le strade o ai cigli e nelle scarpate saranno oggetto di idonei interventi di messa in sicurezza. Sarà altresì garantita la continuità delle prestazioni di pronto intervento in caso di necessità mediante l’istituzione di un servizio di reperibilità H24 per 365 giorni l’anno per garantire la sicurezza stradale. L’impegno finanziato per tutte le opere è di circa un milione di euro.

Lo strumento scelto dell’Accordo Quadro permetterà la realizzazione di interventi immediati in caso di necessità garantendo una costante e rapida manutenzione delle strade.

“Questo di oggi è l’ultimo in ordine di tempo di una serie di importanti interventi che fanno parte dell’importante impegno dalla Città Metropolitana, guidata dal sindaco de Magistris, volto a migliorare le condizioni di sicurezza della rete viaria gestita dall’Area Metropolitana di Napoli”. Lo ha detto il consigliere metropolitano, delegato alle strade Raffaele Cacciapuoti che ha anche voluto rivolgere un ringraziamento agli uffici tecnici e amministrativi della Città Metropolitana di Napoli.