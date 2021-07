Città Metropolitana di Napoli, dal Sindaco de Magistris ok allo stanziamento di 34 milioni di euro per la manutenzione di edifici scolastici

Il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, ha approvato quest’oggi una delibera che prevede l’applicazione di una parte dell’avanzo di amministrazione libero, pari a 33 milioni e 740mila euro, per il finanziamento di interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, adeguamento, di vari edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli.

In particolare, 6 milioni e 400mila euro sono destinati ai lavori di adeguamento impiantistico, eliminazione delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico dell’I.S. A. Gentileschi di Via Nuova Agnano a Napoli (importo complessivo un milione e 200 mila), e al finanziamento dell’Accordo quadro per la manutenzione straordinaria di vari edifici scolastici di competenza dell’Ente (5 milioni e 200mila).

Altri 27 milioni e 140mila euro vanno, invece, per il finanziamento di 21 nuovi interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, adeguamento, dei seguenti plessi scolastici:

1 – LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO LICEO DE BOTTIS DI TORRE DEL GRECO PER € 2.262.625,78

2 – ACCORDO QUADRO BIENNALE LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA E VRF A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PER € 5.400.000,00

3 – ACCORDO QUADRO BIENNALE LAVORI DI ADEGUAMENTO CABINE ELETTRICHE DI MEDIA TENSIONE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PER € 2.000.000,00

4 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRATEGICA E ADEGUAMENTO IS CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II NAPOLI – I lotto € 1.500.000,00

5 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IS “ROSMINI” IN PALMA CAMPANIA € 1.185.000,00

6 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ITN DUCA DEGLI ABRUZZI NAPOLI € 1.000.000,00

7 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DUCA DI BUONVICINO CENTRALE NAPOLI € 400.000,00

8 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PASCAL CENTRALE IN POMPEI € 600.000,00

9 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO L.C. “UMBERTO I°” IN NAPOLI € 800.000,00

10 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IS “MARGHERITA DI SAVOIA” IN NAPOLI € 1.000.000,00

11 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ISIS “DE MEDICI” SUCCURSALE DI OTTAVIANO € 800.000,00

12 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IPAM “COLOMBO” CENTRALE DI TORRE DEL GRECO € 1.300.000,00

13 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEVI CENTRALE IN PORTICI € 500.000,00

14 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IS GALIANI IN NAPOLI € 600.000,00

15 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IS “SERENI IN AFRAGOLA € 500.000,00

16 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IS VIRGILIO – POZZUOLI € 600.000,00

17 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IS “PERTINI” IN AFRAGOLA € 1.040.000,00

18 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANSINI (VIA ARNO) NAPOLI € 524.000,00

19 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IPIA SANNINO (via de Meis) NAPOLI € 1.185.000,00

20 – LAVORI DI ADEGUAMENTO ISIS BERNINI CENTRALE IN NAPOLI € 1.200.000,00

21 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IS DE NICOLA NAPOLI € 2.750.000,00

“La Città Metropolitana di Napoli – ha affermato il Sindaco de Magistris – continua e continuerà, fino all’ultimo giorno in cui sarò Sindaco, l’incessante lavoro, portato avanti dal 2015 ad oggi, di pianificazione, programmazione ma soprattutto di finanziamento nel settore dell’edilizia scolastica di propria competenza al fine di garantire ai nostri studenti le migliori condizioni per la loro formazione. Tra i nostri obiettivi strategici figurano infatti ai primi posti la funzionalità e la sicurezza delle scuole superiori, tanto più importante in questo periodo, su tutto il territorio metropolitano. in questi anni abbiamo messo in campo il più grande investimento sulla scuola dal dopo terremoto, e i fondi che stiamo stanziando in questi giorni ne costituiscono l’ennesima dimostrazione”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Vice Sindaco della Città Metropolitana con delegato alla Scuola, Domenico Marrazzo: “Con l’amministrazione guidata dal Sindaco de Magistris è stato fatto davvero un grande lavoro, in questi anni, che ci ha consentito di raggiungere davvero risultati straordinari. Se si guarda alle condizioni in cui abbiamo ricevuto il patrimonio scolastico, e a quelle in cui ci accingiamo a lasciarlo alla prossima amministrazione, si potrà notare dell’enorme salto di qualità che è stato compiuto. E tutto a beneficio dei nostri studenti, che possono ora davvero contare su strutture moderne, funzionali e tecnologicamente avanzate. Senza parlare della grande riduzione dei fitti passivi che abbiamo realizzato. Per tutto questo voglio dire sempre grazie ai tecnici e ai funzionari della Città Metropolitana, che non si sono mai fermati nemmeno durante questo periodo così complicato per tutti noi”.