Città Metropolitana di Napoli: approvato il nuovo regolamento per la gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità

Il sindaco metropolitano Luigi de Magistris ha approvato il Regolamento per l’acquisizione, l’assegnazione, la gestione e l’utilizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio della Città Metropolitana di Napoli.

Il tema dei beni confiscati, nell’ambito degli interventi di sicurezza e legalità del territorio, riveste un ruolo fondamentale e di grande attualità tra le attività svolte dalla Città Metropolitana di Napoli ai fini dello sviluppo socio-economico del territorio, sia per la sua rilevante dimensione economico-finanziaria, che per l’importante impatto sociale sull’intera collettività, anche in termini di miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

“La valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata – ha affermato il sindaco metropolitano de Magistris – rappresentano uno strumento di promozione della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà e contribuiscono allo sviluppo locale, attraverso politiche di promozione sociale, culturale e ambientale”.

Il nuovo regolamento si pone anche l’obiettivo di promuovere politiche di crescita economica e di occupazione, per combattere il disagio sociale e l’emarginazione e contribuire a sostenere l’inserimento sociale e lavorativo.

Il regolamento approvato regola le procedure di acquisizione al patrimonio dell’Ente dei beni confiscati e le procedure per l’assegnazione e la gestione degli stessi da parte di terzi.

