Città Metropolitana di Napoli: al via la manutenzione straordinaria degli alberi presenti lungo le strade

Si tratta di un “Accordo Quadro” per la “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE LUNGO LE STRADE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI”. Sono interventi finalizzati a garantire, lungo le strade della Città Metropolitana di Napoli la manutenzione delle pertinenze e dei marciapiedi resi pericolosi dalla presenza di radici affioranti e dalla crescita di polloni.

Molte strade dove sono presenti alberi hanno subito, con il tempo, i danni dovuti alla crescita degli alberi stessi e delle loro radici che molto spesso affiorano rendendo pericoloso il transito sia automobilistico che pedonale.

Per questo, oltre a valutare lo stato delle alberature stesse e procedere alla loro sostituzione con tipologie più adatte, è necessario molto spesso ripristinare i marciapiedi e le pertinenze rovinate dalla presenza delle alberature. Molti degli alberi piantati ai margini delle strade si trovano, frequentemente, in stato di stress, invecchiano rapidamente e hanno una durata di vita inferiore delle stesse specie che crescono in parchi e giardini.

Questo tipo particolare di verde, infatti, è esposto a condizioni molto difficili, come l’inquinamento legato allo scarico dei motori o i danneggiamenti dovuti a scavi invasivi o bitumatura effettuati senza considerare la presenza e la funzione delle radici delle piante. Con questo “accordo” si potrà intervenire anche in quelle situazioni in cui, a seguito di abbattimenti di alberi provocati dagli eventi atmosferici si rende necessario eliminare i ceppi ed estirpare le radici per poter procedere al ripristino dei marciapiedi, della banchina stradale, e della segnaletica anche per garantire le condizioni di sicurezza.

Per permettere un’ampia flessibilità operativa, anche questo appalto è basato su un “Accordo Quadro” con un unico operatore, secondo le procedure previste dall’art.54 del d.lgs.50/16.

Per questa tipologia di contratto, gli interventi di manutenzione singolarmente definiti nel loro contenuto dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate di volta in volta nell’arco di tempo previsto contrattualmente nell’accordo quadro. Gli interventi potranno essere anche singolarmente di piccola entità e sparsi sul territorio. In questo modo si potrà intervenire sollecitamente laddove necessario, anche in presenza di improvvise emergenze.

La stessa tipologia degli interventi da eseguire sarà determinata in base alle necessità.

Il valore complessivo stimato dell’accordo quadro è pari a € 998.885,80 oltre Iva e durerà 12 mesi.

Grande soddisfazione per questo nuovo importante intervento è stato espresso dal consigliere metropolitano delegato alle strade Raffaele Cacciapuoti.