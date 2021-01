Città Metropolitana di Napoli, 384 mila euro per la Strada Provinciale n. 500 Asse Perimetrale di Melito

Si tratta in particolare dell’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per complessivi euro 384.430,72 di lavori per la Strada Provinciale n. 500 Asse Perimetrale di Melito. Gli interventi consentiranno il miglioramento delle condizioni di sicurezza con adeguamento delle barriere stradali margine laterale.

“Ancora una volta – ha dichiarato il Consigliere delegato alle strade Raffaele Cacciapuoti – la Città Metropolitana di Napoli risponde con i fatti alle esigenze dei cittadini. La sicurezza degli automobilisti resterà sempre la priorità della nostra azione amministrativa”.

“Gli interventi previsti -dichiarato ha il sindaco de Magistris – sono volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza del tracciato. Ancora una volta la città Metropolitana investe in sicurezza e miglioramento delle infrastrutture del proprio territorio”.