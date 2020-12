Città Metropolitana, dal Sindaco de Magistris via libera al restyling del Liceo “Calamandrei” di Napoli per un milione e 300mila euro

Condividi

Il plesso scolastico che ospita il Liceo è ubicato nel quartiere Ponticelli, nella periferia orientale. In particolare, i lavori riguarderanno la riqualificazione di tutte le facciate, delle coperture e dei servizi igienici. De Magistris: “L’intervento approvato oggi è ancora più importante perché riqualifica un presidio di legalità e di formazione democratica in un’area che merita grande attenzione da parte delle Istituzioni”.

Il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, ha approvato questa mattina, con propria deliberazione, il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del Liceo Scientifico “Calamandrei” di Napoli per l’importo complessivo di un milione e 300mila euro.

In particolare, gli interventi riguarderanno la riqualificazione di tutte le facciate, delle coperture e dei servizi igienici della sede dell’Istituto, sita in via Comunale Maranda, una parallela di via Argine, a poca distanza dal complesso sportivo “Palavesuvio”, nel quartiere Ponticelli.

Appena affidata la gara, i lavori consentiranno di mettere in sicurezza l’edificio scolastico così da offrire agli studenti del quartiere dell’area orientale una struttura idonea a valorizzare l’identità della scuola quale centro di promozione culturale e scientifica per il territorio, ponendola in grado di prevenire il disagio ed evitare la dispersione.

La sede attuale del “Piero Calamandrei” è stata realizzata negli anni Ottanta nell’ambito degli interventi di ricostruzione postsismica, ed è stata già oggetto di interventi di manutenzione da parte dell’Ente di piazza Matteotti.

“Il ‘Calamandrei’, in quanto unico liceo della zona – ha affermato il Sindaco de Magistris – assume il compito fondamentale di promuovere e sostenere la crescita culturale e civile dei giovani dell’area offrendo più opzioni nella scelta dei percorsi formativi e una programmazione diversificata e coerente di proposte didattiche. Per questo motivo l’intervento approvato oggi è ancora più importante, perché riqualifica un presidio di legalità e di formazione democratica in un territorio che merita grande attenzione da parte delle Istituzioni”.

“Il progetto esecutivo che ha ricevuto il via libera – ha aggiunto il Vice Sindaco Metropolitano con delega alla Scuola, Domenico Marrazzo – dimostra la grande attenzione che l’amministrazione guidata dal Sindaco de Magistris sta ponendo in ambito scolastico per tutta l’area metropolitana, in particolare per le cosiddette periferie che con noi sono state rimesse al centro, con l’obiettivo strategico di offrire a tutti i nostri giovani le migliori opportunità per costruire il proprio futuro”.

