Città Metropolitana, dal Consiglio via libera al Rendiconto 2021: disponibili risorse per 126,6 milioni di euro

Il documento ha fatto registrare un risultato di amministrazione pari a 538 milioni di euro, con un incremento di quasi 15 milioni rispetto all’esercizio precedente e una quota disponibile dell’avanzo pari a 126,6 milioni. La gestione finanziaria 2021 conferma le condizioni di solidità finanziaria e di non deficitarietà strutturale dell’ente, certificate anche da un’adeguata disponibilità di cassa che risulta pari a 888 milioni. Evidenziato, altresì, un risultato positivo della gestione economico-patrimoniale con un utile pari a 10,6 milioni di euro. La situazione di sana ed equilibrata gestione finanziaria dell’ente acquista un valore ancora più significativo in un contesto estremamente difficile quale quello dell’emergenza COVID-19.

Nel corso della seduta tenutasi questo pomeriggio nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova ed appena conclusasi, il Consiglio Metropolitano di Napoli ha approvato il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2021 e i relativi allegati.

L’importante documento contabile ha fatto registrare un risultato di amministrazione pari a 538 milioni di euro, con un incremento di quasi 15 milioni rispetto all’esercizio precedente.

La gestione finanziaria dell’esercizio 2021 conferma, dunque, le condizioni di solidità finanziaria e di non deficitarietà strutturale dell’ente, certificate altresì da un’adeguata disponibilità di cassa che al 31 dicembre 2021 risulta pari a 888 milioni. Ciò consente all’ente di disporre di una consistente liquidità (al netto della quota di cassa vincolata pari 73 milioni), evitando il ricorso ad anticipazioni di tesoreria e a qualsiasi forma di indebitamento.

La quota disponibile del risultato di amministrazione 2021, determinata sottraendo dall’avanzo accertato le quote da accantonare e da vincolare secondo le vigenti disposizioni di legge, è pari a 126,6 milioni di euro.

Nell’esercizio 2021 la parte accantonata dell’avanzo è pari a 350 mln rappresentata, in gran parte, dalle risorse accantonate per i crediti di dubbia esigibilità (188,7 mln) e dalle risorse accantonate per il contenzioso potenzialmente sfavorevole all’ente (quantificato dall’avvocatura dell’Ente nella misura di 127 mln). Le risorse confluite invece nella parte vincolata dell’avanzo sono pari a 61 milioni.

La situazione di sana ed equilibrata gestione finanziaria dell’ente, certificata altresì dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione al Rendiconto, acquista un valore ancora più significativo in un contesto estremamente difficile caratterizzato dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le operazioni di rendicontazione dell’esercizio 2021 hanno evidenziato, altresì, un risultato positivo della gestione economico-patrimoniale, registrando un utile pari a 10,6 milioni di euro. Il risultato economico di esercizio, pur essendo meno significativo rispetto alle aziende con finalità a carattere privatistico, fornisce comunque indicazioni importanti sull’equilibrio economico conseguito dall’ente, soprattutto nell’ambito di un sistema contabile armonizzato che affianca alla contabilità finanziaria con funzione autorizzatoria una contabilità economico-patrimoniale la cui funzione “solo” conoscitiva prevista dalla legge non esime l’Ente dal monitorare costantemente la situazione economico-patrimoniale.

Il Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi, al termine della seduta: “La Città Metropolitana ha una situazione finanziaria solida, ma occorre maggiore rapidità negli investimenti in maniera da avere una più veloce ricaduta delle risorse utilizzate sui cittadini, anche alla luce delle ingenti risorse del PNRR che sta vedendo la Città Metropolitana riscuotere grandi successi negli ultimi mesi. Tante risorse che devono essere ben spese in tempi rapidi”.