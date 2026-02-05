Città Metropolitana, al via la progettazione dei lavori del Programma regionale “Scuola Viva” per il De’ Medici di Ottaviano per 9 milioni di euro”

Napoli, 05 febbraio – Parte oggi ufficialmente la progettazione degli interventi che porteranno all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico dell’ISIS “De’ Medici” di Ottaviano. La Città Metropolitana di Napoli, che curerà tutto il percorso di programmazione ed esecuzione dei lavori, dopo aver incamerato dalla Regione Campania il finanziamento di 9 milioni di euro nell’ambito del Programma “Scuola Viva”, ha ricevuto formalmente questa mattina da Palazzo Santa Lucia l’incarico di dare il via al procedimento.

Ad annunciarlo il Vicesindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Cirillo, che questa mattina, accolto dal Dirigente scolastico Vincenzo Falco, ha fatto visita all’istituto con i tecnici dell’Ente di piazza Matteotti incontrando i docenti, il personale dell’istituto, e soprattutto gli studenti che gli hanno mostrato le loro attività formative e laboratoriali.

“Si tratta – ha affermato il Vicesindaco Cirillo – di un istituto di grande importanza non solo per Ottaviano, ma per tutto il territorio vesuviano. Un istituto storico, dal grande fascino, gestito nel migliore dei modi per formare i nostri giovani in professioni di cui il nostro territorio ha grande bisogno: per l’alberghiero penso a tutta la filiera del food e dell’incoming connessa al brand Vesuvio, così come per il professionale il pensiero va al distretto tessile e moda di tutto il comprensorio”.

“Con questi lavori – ha proseguito Cirillo – procederemo al rafforzamento della sede storica di via Zabatta, un vero fiore all’occhiello nel panorama scolastico nazionale, con spazi completamente identici a quelli di una struttura alberghiera, con una vera hall con divani e poltrone in velluto, reception, conciergie, bar con finiture in legno, sala conferenze, e all’ottimizzazione energetica con tecnologie e materiali innovativi. Saranno, inoltre, anche riqualificate le cucine storiche con impianti moderni e funzionali, sempre nel rispetto dell’esistente”.

“Grazie a un’efficace sinergia istituzionale, con Regione, Città Metropolitana e dirigenza scolastica impegnate verso un unico obiettivo – ha sottolineato l’Assessore all’Istruzione della Regione Campania, Andrea Morniroli – partiamo oggi con un percorso che consoliderà ulteriormente il ‘De’ Medici’ di Ottaviano come punto di riferimento per la formazione di giovani talenti”.

L’ISIS De’ Medici

L’Isis “De’ Medici”, nato nel 1970 come sede coordinata dell’IPSAR “Cavalcanti” di Napoli, è la prima scuola alberghiera della zona vesuviana. Oggi offre percorsi di studio in enogastronomia, servizi di sala e vendita, accoglienza turistica, industria e artigianato per il Made in Italy, oltre a un corso serale per adulti. L’istituto ha formato generazioni di studenti, molti dei quali hanno intrapreso carriere di successo sia in Italia che all’estero, specialmente nel settore alberghiero e nella moda.

Attualmente la scuola funziona su tre sedi, per un totale di 1.600 alunni divisi in 75 classi, cui si aggiungono i circa 250 che frequentano i corsi serali: il plesso centrale in via Zabatta e la succursale in via Funari, in cui è ospitato l’indirizzo IPSEOA, con tre declinazioni: Enogastronomia, Servizi di sala e vendita, Accoglienza turistica alberghiero, e il plesso di via Peano, in cui è allocato l’IPSIA, articolato in due indirizzi “Produzioni industriali e artigianali” e “Manutenzione e assistenza tecnica”. Quest’ultimo, la cui nascita risale al 18 febbraio 1926 con regio decreto del Ministero dell’Economia nazionale che sopprimeva il Laboratorio-scuola di Sant’Anastasia per dare vita a quello di Ottaviano, festeggerà tra poco il centenario della sua esistenza.

Lo scorso marzo la Città Metropolitana inaugurò un nuovo plesso, adiacente alla struttura di via Funari. “Una nuova struttura di tre piani – ha ribadito la Consigliere metropolitana delegata alla Scuola, Ilaria Abagnale – di 1000 mq per piano, con 12 aule, laboratori e cucine all’avanguardia, un grandissimo auditorium per 600 posti con servizio bar e reception e una palestra di pari ampiezza. Ciò a dimostrazione dell’attenzione e dell’impegno che l’amministrazione guidata dal Sindaco Gaetano Manfredi sta ponendo a questo istituto e a tutti gli istituti scolastici dell’area metropolitana di Napoli, che devono garantire spazi adeguati e attrezzature all’avanguardia agli studenti ma devono costituire anche poli culturali aperti alle comunità”.