Cioccolato fondente vs cioccolato al latte

Se chiedessi a voi lettori qual è il cibo che preferite di più in assoluto sicuramente la gran parte mi risponderebbe il cioccolato. È un alimento tanto buono quanto ricco di ottime proprietà di cui non si può proprio farne a meno neanche quando si è a dieta. Molti nutrizionisti infatti consigliano di assumere il cioccolato fondente con una percentuale di cacao che deve essere al di sopra di circa il 75%.

Bisogna dire però che il contenuto calorico del cioccolato fondente e spesso simile se non superiore rispetto a quello del cioccolato al latte, ma allora perché si predilige il consumo di cioccolato fondente?

La differenza tra queste due tipologie sta innanzitutto nella composizione dei nutrienti, infatti il cioccolato fondente è caratterizzato principalmente dal burro di cacao e dalla pasta di cacao quindi essenzialmente da lipidi: più sale la percentuale di queste componenti e più aumentano le calorie. Il contenuto calorico del cioccolato al latte è invece dato principalmente da zuccheri quindi sotto forma di carboidrati.

Il cioccolato fondente contiene meno zuccheri e per questo ha un indice glicemico più basso di quello al latte. Inoltre viene preferito anche perché il sapore amaro del cioccolato fondente ci fa sentire sazi ed appagati per cui ne basta poco per chiudere il pasto e non aver voglia di nient’altro. Il cioccolato fondete è anche il più ricco di antiossidanti come i flavonoidi e sali minerali come ferro, potassio e magnesio micronutrienti utili ed essenziali al nostro organismo.

Dott.ssa Rossella Sorbino

