Cinzia Clemente: talento poliedrico tra cinema, fiction e formazione

Cinzia Clemente si conferma una delle figure più attive e versatili nel panorama artistico contemporaneo. Attrice, produttrice, docente di recitazione, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti: instancabile, forma nuove generazioni di attori, preparandoli con cura e professionalità ad affrontare provini e set, spesso vedendoli affermarsi in ruoli, piccoli e grandi, in numerose produzioni televisive e cinematografiche.

La sua preparazione, unita all’esperienza maturata nel settore della produzione, è stata ampiamente riconosciuta sia davanti che dietro la macchina da presa. Recentemente, l’abbiamo ammirata come attrice in “Imma Tataranni” su RAI1 e ne “Il Patriarca 2”, oltre che al BiFest di Bari come Direttrice di Produzione del film “Bluerose” di Mimmo Mongelli, con protagonista Antonella Maddalena. Sempre nell’ambito del BiFest, Cinzia ha ricoperto anche il ruolo di Extras Casting Coordinator per “L’ultima Sfida”, e tornerà sugli schermi di RAI1 nella nuova serie diretta da Giuseppe Bonito, interpretando il personaggio di Adelina accanto a Giulio Beranek e Valentina Romani.

La sua attività di produzione continua anche fuori dal BiFest, dove ha ricoperto il ruolo di organizzatrice generale del cortometraggio “Cussiah! Il più bell’albero”, sempre firmato da Mongelli.

Non sorprende che sempre più produttori si affidano alla sua competenza per supporto logistico, organizzativo e nella ricerca di professionisti del settore. A marzo, in occasione del mese dedicato alle pari opportunità, Cinzia è stata protagonista di un dibattito molto seguito sui social insieme a nomi di rilievo del cinema italiano come Federica Luna Vincenti, Sara Palma, Marita D’Elia, Rosa Lorusso e il giovane regista Giuseppe Arcieri, affrontando temi legati alla situazione attuale del cinema.

In uscita prossimamente sulla piattaforma WeShort, troviamo “Jazzo Inferno”, cortometraggio fantasy ideato e diretto da Cinzia Clemente, realizzato con il contributo di LeggerEdizioni. Sempre dietro la macchina da presa, ha firmato la regia di “I tre volti di Alice”, progetto sostenuto dalla Regione Puglia.

Tra i suoi impegni più sentiti anche la rassegna “LUN-ARIA 2.0”, giunta alla seconda edizione: un festival con un’anima femminile, legato alla valorizzazione del territorio e alla bellezza dell’arte a tutto tondo.

E per la primavera/estate 2025? Le aspettative sono alte! Cinzia è attualmente impegnata in importanti uscite cinematografiche come Extras Casting Coordinator per “Senza sangue” di Angelina Jolie, e la vedremo come attrice nel film “Il Maledetto” di Giulio Base, presto disponibile su RaiPlay.

Cinzia Clemente si conferma così una professionista instancabile, capace di attraversare con successo tutti i linguaggi dell’arte cinematografica, con passione, talento e una dedizione fuori dal comune.

