Cinema Teatro Charlot: Danzando nel mondo venerdì 10

Venerdì 10 al Cinema Teatro Charlot le performance della Spanish Harlem Dance Company e dei professionisti delle scuole Reeve centro Danza di Napoli

Obiettivo Danza di Cava dei Tirreni e Professional Ballet di Salerno

Per l’ingresso allo spettacolo è obbligatoria la prenotazione

Capezzano (Salerno), 8 settembre 2021 Da una parte la poetica del ritmo andaluso ed i suoi passi “nervosi”, dall’altra la vivacità e la sensualità di Cuba, culla della musica travolgente…nel mezzo la tecnica della danza nel suo essere più rivoluzionario, rigoroso ed estemporaneo. Un modo per scoprire, viaggiando negli svariati angoli della terra, le diverse e innumerevoli tradizioni di città, nazioni e continenti.

Questo il file rouge di “Danzando nel mondo” lo spettacolo in programma venerdì 10 settembre al Cinema Teatro Charlot di Capezzano alle 21.30. In scena la Compagnia Spanish Harlem Dance Company e i professionisti di Reeve centro Danza di Napoli, Obiettivo Danza di Stefano Angelini e Professional Ballet di Pina Testa e Fortuna Capasso. Ospiti della serata Martina Libro, Marco Protano, Simone Liguori, Elena Renna e Andrea Gioia.

Tutti i protagonisti interpretano stili apparentemente agli antipodi, il flamenco, il caraibico (la salsa, la bachata), il contemporaneo, il moderno, il classico, che invece tanto hanno in comune nelle loro radici folcloristiche, nelle sfaccettature ritmiche e musicali. Un modo diverso di fare danza, intrattenere, stupire. Nel mezzo anche l’intervento del regista Antonello Ronga.

E il palco di Charlot diventa luogo del dialogo tra danzatori e pubblico, in cui l’improvvisazione incontra la coreografia e la sincronizzazione di gruppo o di coppia si riconferma fattore determinante. Allo spettatore non rimarrà che ammirare il gioco di pasitos e sguardi, la rueda nervosa e sensuale dei corpi che s’intrecciano con le mani e nelle gambe fino a formare un corpo solo, ma anche l’equilibrio e il rigore della danza di repertorio, i virtuosismi e la scioltezza delle gambe che nella corsa delle otto battute, a piedi scalzi, con le mezze o le scarpe da ginnastica narrano la modernità dell’ars coreutica.

INFO UTILI Per l’ingresso agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione. Per ulteriori informazioni [email protected]; 350 91099146.

