Cinema intorno al Vesuvio: il regista Agostino Ferrente, Antonio Capuano e lo scrittore Alessio Forgione presentano “Selfie”

Sarà “Selfie” di Agostino Ferrente la proiezione speciale di sabato 1 agosto alle 21.15 per la rassegna “Cinema intorno al Vesuvio” di Arci Movie a Villa Vannucchi.

Il film ha cominciato nel febbraio 2019 la sua importante circuitazione internazionale con la selezione ufficiale alla Berlinale e, poi, con la partecipazione ad oltre 50 festival internazionali, ricevendo numerosi premi. Da poco tempo, inoltre, il film ha vinto sia il David di Donatello come “Miglior Documentario” sia il Nastro D’Argento come miglior documentario per “Il Cinema del Reale”. Per l’occasione, a presentare il film al pubblico dell’Arena di Villa Vannucchi, ci saranno il regista Agostino Ferrente e il giovane scrittore Alessio Forgione, insieme ad un ospite d’eccezione, il regista Antonio Capuano.

SELFIE

Napoli, Rione Traiano. Nell’estate del 2014 un ragazzo di sedici anni, Davide, muore, colpito durante un inseguimento dal carabiniere che lo ha scambiato per un latitante. Davide non aveva mai avuto alcun problema con la giustizia. Come tanti adolescenti, cresciuti in quartieri difficili, aveva lasciato la scuola e sognava di diventare calciatore. Anche Alessandro e Pietro hanno 16 anni e vivono nel Rione Traiano. Sono amici fraterni, diversissimi e complementari, abitano a pochi metri di distanza, uno di fronte all’altro, separati da Viale Traiano, dove fu ucciso Davide. Alessandro è cresciuto senza il padre, che dopo la separazione dalla madre si è trasferito lontano da Napoli. Ha lasciato la scuola dopo una lite con l’insegnante che “pretendeva” imparasse a memoria “L’Infinito” di Leopardi. Ora fa il garzone in un bar: guadagna poco, non va in vacanza ma ha un lavoro onesto in un quartiere dove lo spaccio, per i giovani disoccupati, è un ammortizzatore sociale di facilissimo accesso. Pietro ha frequentato una scuola per parrucchieri, ma al momento nessuno lo prende a lavorare con sé. Il padre, pizzaiolo, ha un lavoro stagionale fuori città e torna a casa una volta alla settimana, mentre la madre è andata in vacanza al mare con gli altri due figli. Lui, invece, ha deciso di passare l’estate al rione, per fare compagnia al suo migliore amico e iniziare una dieta che rinvia da troppo tempo. Alessandro e Pietro accettano la proposta del regista di auto-riprendersi con il suo iPhone per raccontare in presa diretta il proprio quotidiano, l’amicizia che li lega, il quartiere che si svuota nel pieno dell’estate, la tragedia di Davide. Aiutati dalla guida costante del regista e del resto della troupe, oltre che fare da cameraman, i due interpretano sé stessi, guardandosi sempre nel display del cellulare, come fosse uno specchio, in cui rivedere la propria vita. Il racconto in “video-selfie” di Alessandro e Pietro e degli altri ragazzi che partecipano al casting del film viene alternato con le immagini gelide delle telecamere di sicurezza che sorvegliano come grandi fratelli indifferenti una realtà apparentemente immutabile. L’Arena di Villa Vannucchi, quest’anno totalmente gratuita per la cittadinanza, sta registrando un importante riscontro di pubblico con serate spesso esaurite e una intensa partecipazione di pubblico.

CORTI IN VILLA

Da questa settimana comincia anche la rassegna “Corti in villa” con 10 cortometraggi che apriranno le serate estive precedendo in film in programmazione. Tra i film in programma il recente David di Donatello “Inverno” di Giulio Mastromauro previsto il 30 luglio, diversi successi internazionali tra finzione, documentario e animazione, e uno sguardo vario sul cortometraggio italiano con due serate insieme ai registi, il 3 agosto Chiara Rigione presenterà il suo corto “Domani chissà, forse” e il 5agosto Emanuele Pellecchia, con una parte del cast, introdurrà il suo “L’amore oltre il tempo”, recente vincitore del “Globo d’oro” come miglior cortometraggio italiano, assegnato dalla stampa estera. “Corti in villa” è realizzata con la collaborazione di Zen Movie, Ucca e “Premio Zavattini” della Fondazione AAMOD (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico).

Per ogni serata di “Cinema intorno al Vesuvio”, la prenotazione dei biglietti sarà possibile da 2giorni prima della proiezione a partire dalle ore 14.00 sullapiattaformawww.eventbrite.it. ed anche attraverso Facebook negli eventi creati sulla pagina di Arci Movie.

LE ARENE ARCI MOVIE

Le arene estive di Arci Movie nascono nel 1994 con l’idea di animare l’estate dell’area vesuviana con il cinema sotto le stelle. In poco tempo, ma con costanza, il un progetto si è ampliato, con l’organizzazione di diverse arene estive, immaginando un vero e proprio percorso del cinema alle pendici del Vesuvio: a partire da Ponticelli, passando per Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, Volla, Pomigliano d’Arco, Boscoreale, San Giorgio a Cremano, fino ad arrivare a Santa Maria Capua Vetere. Questi appuntamenti estivi testimoniano da anni lo sforzo culturale dell’associazione nella promozione del cinema e della cultura per un pubblico più ampio e diversificato, attraverso una proposta quotidiana, dalla fine di giugno alla metà di settembre, arricchite da eventi speciali, incontri con ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura, film per bambini e anteprime nazionali con più di 20.000 presenze l’anno. Le arene, così come lo storico Cineforum organizzato al Cinema Pierrot, nascono grazie al contributo di un collettivo che attraversa diverse generazioni e che arriva fino ad oggi.

Informazioni sull’Arena Orario d’inizio spettacoli > ore 21.15Infoline > 0815967493

Ingressi > Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma www.eventbrite.it o sulla pagina Facebook: Arci MovieNapoliPer ulteriori info> www.arcimovie.it

