Cinema: dal 17 luglio in sala ‘Blue Lock Il Film -Episodio Nagi’

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Il primo film tratto dall’anime sportivo di successo, ‘Blue Lock Il Film -Episodio Nagi-’ è una storia spin-off della serie principale che si concentra sul liceale Nagi Seishiro nel processo di scoperta del suo talento nascosto per il calcio. La prima stagione di 'Blue Lock' è ora disponibile in streaming su Crunchyroll. “È una seccatura”. Questo è quello che lo studente del secondo anno di liceo Nagi Seishiro ama dire nella sua noiosa vita. Ma le cose cambiano quando Mikage Reo, un suo compagno di classe che sogna di vincere la Coppa del Mondo, scorge le doti nascoste di Nagi, e lo invoglia a iniziare a giocare a calcio per condividere il suo incredibile talento. Un giorno, riceve un invito per il misterioso progetto 'Blue Lock'. Ciò che lo attende è l'incontro coi più abili attaccanti di tutta la nazione. Il sogno di Nagi di diventare il migliore, insieme a Reo, porterà questo prodigio in un mondo finora sconosciuto. Un prodigio può solo essere forgiato quando qualcuno lo scopre… ora, l'incredibile talento dell'attaccante Nagi Seishiro e la sua personalità porteranno una scossa nel mondo del calcio. Il film è diretto da Shunsuke Ishikawa da una storia originale di Muneyuki Kaneshiro. Manga di Kouta Sannomiya è Character Design di Yusuke Nomura mentre la sceneggiatura è di Taku Kishimoto. Le musiche sono di Jun Murayama. Il film è prodotto da Eightbit. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.