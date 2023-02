Cina – USA, tra palloni e poca diplomazia

Condividi

La Cina ci va giù duro con gli Stati Uniti. Alla faccia della diplomazia e dei palloni…

“Ad affermarlo è il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin che ha aggiunto: ”Gli Stati Uniti hanno anche inviato di frequente navi e aerei per condurre attività di ricognizione ravvicinate in Cina, mettendo seriamente in pericolo la sicurezza nazionale della Cina e minando la pace e la stabilità regionali” così il ministro degli esteri cinese Wang Wenbin.

Il suo portavoce ha ribadito che “in riferimento alle attività di sorveglianza e spionaggio, gli Usa sono senza dubbio il paese n.1 di sorveglianza, di cui tutta la comunità internazionale – inclusi i Paesi europei – ha profonda esperienza.

Wang Wenbin ha specificato che dallo scorso maggio, senza l’autorizzazione dei dipartimenti competenti cinesi, la parte statunitense ha fatto volare diversi “palloni ad alta quota” dal suo territorio, che hanno sorvolato i cieli di tutto il mondo e almeno 10 volte lo spazio aereo della Cina e di altri Paesi. Secondo il portavoce, gli Usa dovrebbero condurre indagini approfondite e fornire spiegazioni alla parte cinese”.

Radio Cina internazionale

Inoltre..

“Se il reportage sul sabotaggio dei Nord Stream è vero, gli Usa dovrebbero fornire al mondo una risposta responsabile.

Nel corso della conferenza stampa ordinaria del 14 febbraio, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha risposto ad una domanda relativa al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, affermando che i gasdotti Nord Stream erano importanti infrastrutture transnazionali, e che la loro esplosione ha avuto un forte impatto negativo sul mercato energetico internazionale e sull’ambiente ecologico globale. Se il reportage relativo del famoso giornalista investigativo americano Seymour Hersh corrispondesse alla verità dei fatti e il sabotaggio fosse stato condotto dagli Usa, si tratterebbe di un atto inaccettabile i cui responsabili dovrebbero essere puniti, e la parte statunitense dovrebbe dare al mondo una risposta responsabile.”

Radio Cina internazionale

Le accuse di spionaggio tra le due superpotenze sono solo l’ultimo punto di attrito nelle relazioni tra Washington e Pechino.