Cina-Ucraina. Trend in crescita di relazioni diplomatiche Visita di Xi Jinping in Russia

Il presidente Xi Jinping effettuerà una visita di stato in Russia dal 20 marzo a 22 marzo.

La Cina si sta muovendo in maniera molto diplomatica visto che “Il consigliere di Stato e ministro degli Esteri Qin Gang ha avuto una telefonata con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Le relazioni Cina-Ucraina hanno mantenuto un trend di crescita dall’instaurazione di relazioni diplomatiche.

La Cina apprezza l’impegno dell’Ucraina a stabilire relazioni sincere con la Cina sulla base del rispetto reciproco ed è pronta a collaborare per promuovere uno sviluppo duraturo e stabile delle relazioni bilaterali con una prospettiva a lungo termine.”

Ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia

Inoltre ci sarà una visita del Presidente brasiliano in Cina.

L”a portavoce del ministero cinese degli Esteri, Hua Chunying, ha annunciato che, su invito del presidente cinese Xi Jinping, il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, effettuerà una visita di Stato in Cina dal 26 al 31 marzo.

Il 17 marzo, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha presieduto una conferenza stampa ordinaria. Wang Wenbin ha dichiarato che Cina e Brasile sono entrambi grandi paesi in via di sviluppo e importanti mercati emergenti, essendo reciprocamente partner strategici globali. In quasi mezzo secolo dall’allacciamento delle relazioni diplomatiche, nonostante il cambiamento delle situazioni internazionali, la Cina e il Brasile hanno sempre mantenuto uno sviluppo stabile, con fruttuosi risultati nella cooperazione concreta in tutti settori, diventando un esempio di solidarietà, cooperazione e sviluppo congiunto tra grandi paesi in via di sviluppo.

Wang Wenbin si è detto convinto che la visita aprirà la strada, a livello dei capi di Stato, a un nuovo futuro per le relazioni fra i due paesi, contribuendo alla stabilità e alla prosperità della regione e del mondo.”

Radio Cina internazionale