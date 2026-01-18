18 Gennaio 2026

… quando informarsi rende liberi…

Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari

La Cina chiude il 2025 con un surplus commerciale record monstre di 1.189 miliardi di dollari, con le esportazioni salite del 5,5% annuo e le importazioni stabili. Rallentano le esportazioni verso il mercato Usa ma Pechino compensa rafforzando la propria presenza globale.

