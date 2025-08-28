Cilento autentico cresce ancora: salgono a 12 i Comuni uniti per il turismo del futuro

1 minuto di lettura

Salerno, 28 agosto 2025 Quattro nuovi ingressi rafforzano la governance turistica cilentana: Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Casal Velino e San Mauro la Bruca entrano ufficialmente a far parte della DMO Cilento Autentico, portando a 12 il numero totale dei Comuni aderenti.

Un passo che consolida la credibilità del progetto in vista del riconoscimento regionale previsto dall’Avviso recentemente pubblicato, confermando Cilento Autentico come la più ampia e rappresentativa aggregazione turistica del territorio.

Il percorso è stato avviato e promosso da FeNAILP Turismo, che negli ultimi anni ha lavorato accanto a amministrazioni locali, imprese, operatori e associazioni di categoria, costruendo una rete fondata su cooperazione, identità e sostenibilità.

«Il risultato che celebriamo oggi è frutto di un lavoro paziente e appassionato, che ha posto al centro l’ascolto e la condivisione. L’adesione di nuovi Comuni conferma la maturità del progetto, capace di parlare a tutto il territorio», dichiara Marco Sansiviero, Presidente di Cilento Autentico DMO e di FeNAILP Turismo.

LE VOCI DEI SINDACI I nuovi Comuni hanno accolto con entusiasmo l’ingresso nella DMO, sottolineando l’importanza della rete.

Roberto Cavalieri, Sindaco di Roccagloriosa: «Crediamo nella necessità di fare sistema per valorizzare le nostre risorse in maniera coordinata. Il patrimonio culturale di Roccagloriosa merita una cornice più ampia di promozione e fruizione turistica».

Gino Marotta, Sindaco di Celle di Bulgheria: «Le radici dei nostri borghi sono una forza per un turismo che cerca autenticità. La DMO restituisce centralità alle aree interne e nuove prospettive ai giovani».

Silvia Pisapia, Sindaca di Casal Velino: «Casal Velino, porta naturale sul Cilento, porta in dote un’offerta costiera, culturale ed enogastronomica che rafforza l’attrattività complessiva della DMO».

Nazario Ricco, Sindaco di San Mauro la Bruca: «È un orgoglio aderire a un progetto che restituisce voce ai piccoli Comuni. La DMO può essere il motore di una nuova economia turistica rispettosa dell’ambiente e delle comunità».

Un modello per il Sud Con l’ingresso di questi quattro Comuni, Cilento Autentico DMO si conferma come la realtà di governance turistica più solida e strutturata del Cilento, pronta a cogliere l’opportunità del riconoscimento regionale e a proporsi come modello di riferimento per il Mezzogiorno.

