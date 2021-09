Cicloverdi. In bici a Carditello

Condividi

Tre eventi per la settimana europea della mobilità: in bici al lavoro, alla Reggia di Carditello e lungo i fiumi di Benevento.

Napoli, 15 settembre 2021. Quest’anno FIAB Napoli Cicloverdi aderisce alla “Settimana Europea della Mobilità” con tre eventi:

il 17 settembre BiKETOWORK, che coniuga il tema della Salute e della mobilità sostenibile attraverso lo slogan “Prendi a cuore il tuo ambiente: scegli la bici!”.

Poi, il 19 una giornata all’insegna dell’ecologia con l’evento organizzato da Fiab Caserta che ha come meta la Reggia di Carditello, in un percorso Reggia-Reggia da Caserta, con pic-nic.

Sempre il 19 c’è in programma anche “Pedalando per Benevento”, percorso lungo i fiumi della città attraversando i ponti ciclopedonali recentemente realizzati e osservando la fauna fluviale illustrata da guide ambientali Lipu.

Scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto significa prediligere la sostenibilità perché l’uso della bicicletta contribuisce notevolmente ad alleggerire il traffico e ridurre l’inquinamento, ma soprattutto rimette le persone al centro delle nostre città. Chi lo fa, viene premiato.

“Fiab Napoli Cicloverdi venerdì sarà presente in Largo Berlinguer, presso la fermata metro di Toledo, dalle ore 16 alle ore 20, per premiare tutti i ciclisti che ritornano dal lavoro con un grazioso gadget e per chiedere al sindaco di Napoli di aderire entro settembre al programma regionale sperimentale di Biketowork che consentirà di finanziare chi si reca a lavoro in bici”, dice la presidente Teresa Dandolo. Dai Cicloverdi arriva l’invito a partecipare alla giornata del bike to work nonostante le tante difficoltà che si incontrano in città e annunciano che al banchetto ci sarà un confronto per coinvolgere le aziende nella trasformazione dei luoghi di lavoro in maniera bike-friendly con l’aiuto di Fiab.

Lo slogan di quest’anno per la SEM (Settimana della Mobilità Sostenibile) di FIAB è “Prendi a cuore il tuo ambiente: scegli la bici!” perché l’uso della bicicletta contribuisce notevolmente ad alleggerire il traffico e ridurre l’inquinamento, ma soprattutto rimette le persone al centro delle nostre città.

Ecco i link di riferimento per i dettagli dei tre appuntamenti:

Ulteriori informazioni sulle attività alla pagina Facebook

loading...