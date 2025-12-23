23 Dicembre 2025

Ciclone invernale sull’Italia, settimana di Natale con maltempo e neve

Un vero e proprio ‘ciclone natalizio’, destinato a condizionare il meteo della settimana di Natale, almeno fino a Santo Stefano, il 26 dicembre. Nelle giornate clou delle feste, ci aspettiamo piogge e rovesci a giro su quasi tutte le regioni. Le nevicate saranno copiose su tutto l’arco alpino occidentale oltre i 1200 metri di quota. Si stima che sulle cime alpine piemontesi gli accumuli nevosi possano toccare i 250 centimetri entro il 27 dicembre.

