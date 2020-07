Ciclo dei rifiuti, secondo action day nella ‘Terra dei Fuochi’

In campo 26 equipaggi per un totale di 62 unità interforze appartenenti al raggruppamento Campania dell’Esercito, ai Carabinieri di Torre del Greco (Na), alla Polizia Metropolitana di Napoli, alla Polizia di Stato di Torre del Greco (Na), alla Guardia di Finanza di Torre del Greco (Na), ai Carabinieri Forestale di Torre del Greco (Na), alla Polizia Municipale di Torre del Greco (Na), ai Carabinieri Forestale di Calvi Risolta (Ce), ai Carabinieri di Trentola Ducenta (Ce), alla Polizia di Stato di Aversa (Ce), alla Guardia di Finanza ROAN di Napoli, alla Guardia di Finanza Territoriale di Aversa (Ce), alla Polizia Municipale di Trentola Ducenta (Ce), alla Polizia Provinciale di Caserta, al Servizio ASL di Caserta e ARPAC di Caserta.

Ieri la seconda azione di controllo straordinario del territorio ha riguardato il territorio del comune di Torre del Greco, per la provincia di Napoli, e di Trentola Ducenta e Teverola per la provincia di Caserta.

Prosegue in Campania la stagione estiva di controlli sul campo sulle illegalità nel ciclo dei rifiuti, mirate per categorie produttive e specifiche aree territoriali, pianificati da l’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania e sotto il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta e la partecipazione delle questure e le forze di polizia di entrambe le province.

