Cicalone, lo youtuber aggredito in metro a Roma: “Infami veri”

(Adnkronos) – “Infami veri da dietro in 10”. Questa la didascalia che accompagna una storia su Instagram di Simone Ruzzi detto ‘Cicalone’, l’ex pugile e ora youtuber che denuncia episodi di criminalità a Roma: nella foto è ritratto sdraiato nel retro di un’ambulanza con evidenti escoriazioni sul sopracciglio, sullo zigomo e alla bocca.

Cicalone infatti sarebbe stato vittima di un’aggressione: il tutto sarebbe avvenuto alle 18:44 alla fermata della metro A Ottaviano della Capitale, quando Cicalone sarebbe stato colpito alle spalle da almeno 5 persone. Dopo aver picchiato lo youtuber, il gruppo avrebbe ferito anche una guardia giurata. Gli aggressori sono poi scappati in direzione viale Giulio Cesare. Sull’aggressione indagano gli agenti del commissariato Borgo.

