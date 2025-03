“Ci vediamo in giro”, il nuovo singolo della band Casa Distrutta in uscita il 4 aprile

1 minuto di lettura

Sono giovani ma fanno musica da tempo; hanno contemplato le note come fulcro della propria vita grazie allo studio al Conservatorio, ed ora usciranno il 4 aprile con il nuovo singolo “Ci vediamo in giro”, diffuso su SoundCloud. Si chiamano “Casa Distrutta”, per dare alla melodia il valore di ricostruire e costruire oltre l’immaginabile e affidano alla modernità dei temi trattati, la sinergia d’unione con la tradizionale importanza del giro di chitarra che armonizza la maggior parte dei loro brani. Mario Leomporro, (figlio d’arte del celebre cantautore Vincenzo Leomporro degli Audio2), è il frontman della band formata da Emanuele De Luca al basso; Remo Iannini, seconda voce e tastierista; Cristiano De Pascale alla batteria.

“Ci vediamo in giro”, non solo è il titolo di una canzone che parla della forza del destino, e della possibilità di rincontrarsi dopo un diniego o dopo del tempo, ma è la promessa che i Casa Distrutta fanno al loro pubblico, assicurandogli un appuntamento intorno al quale fare ascoltare la loro musica che viaggia tanto sulle piattaforme, quanto nei club o nei locali. In una ballad di tre minuti la band canta: “basta, non ne posso più, c’è una ragione se ti vedo ancora nei viali della memoria. Mi son stancato di restare nel vento”, sottolineando l’ignoto in cui scompare chi viene “gostato” dopo una legame. Ma la vita si sa, è come un girotondo nel tempo che al karma affida la sua buona stella. L’amore giovanile pieno di emozioni e stonature, si percepisce tutto nella totalità delle prime vere esperienze sentimentali che segnano per la vita, restando indimenticabili nei ricordi.

Con un beat che accompagna il tempo nel bridge della canzone fresca ed orecchiabile, i Casa Distrutta, raccontano sì un amore non andato a buon fine, ma contemporaneamente donano una prova musicale che guarda al futuro, educando l’orecchio a ritmi che hanno segnato storia ed evoluzione della canzone e dei suoi generi internazionali: dal pop all’elettric sound.

