CHRISTMAS STYLE, a Natale fai un TikTok

Condividi

Gioioso, allegro, divertente. Parte il ritmo ed è già festa. Questo Natale sarà felice e spensierato sulle note di CHRISTMAS STYLE , il nuovo singolo lanciato dall’etichetta Ebim Records.

Un Natale tutto da ballare e da passare in compagnia, col cellulare in mano per immortalare i momenti più belli. CHRISTMAS STYLE farà venire voglia di farsi un selfie anche a chi non l’ha mai fatto. Una canzone che vuole spezzare una lancia a favore dei social. Dopotutto, è attraverso questi strumenti se oggi possiamo mantenere eterni i ricordi abbattendo i confini e le distanze.

La penna e la voce sono quelle di Laura Pirrigheddu. Unendo il gallurese all’italiano, la giovane cantautrice sarda con le proprie canzoni mantiene vive la tradizione e la cultura della sua meravigliosa terra. Pubblica CHRISTMAS STYLE, pensato e scritto a quattro mani con Luca Sala che, autore affermato nella musica italiana, è vincitore del Festival di Sanremo 2012.

Al tempo della batteria di Marco Colombo, lancia l’hashtag “A Natale fai un TikTok” e, per l’occasione, si avvale della collaborazione di Francesca Ratti. La tiktoker pugliese, che vanta oltre 800k follower, nel video si scatena col balletto ideato dal coreografo Toto Vivinetto.

«Amo questo sound ritmato e allegro perché Natale è un momento di gioia, pieno di emozioni da condividere.» racconta Laura «E il modo migliore per condividere oggi è farlo coi social. Ecco perché sono entusiasta della partecipazione di Francy che, grazie alle sue centinaia di migliaia di follower, ci aiuterà a diffondere il nostro messaggio.»

CHRISTMAS STYLE è un brano di L. Sala, L. Pirrigheddu, S. Vivinetto per Edizioni Ebim Records di Emanuela Bongiorni. Oltre alla direzione artistica del progetto, Luca Sala cura l’arrangiamento e il mastering del singolo (disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=hCi8-RwBjyo).

https://linktr.ee/christmasstyle

Laura Pirrigheddu

Jana mea è il brano inedito con cui la cantautrice sarda Laura Pirrigheddu si presenta alle selezioni del Festival di Sanremo 2023 nella sezione Giovani. Ha da poco iniziato la sua carriera di autrice ma vanta già un curriculum di tutto rispetto. Cinque sigle per villaggi turistici, oltre cento produzioni discografiche per emergenti e firme importanti al fianco di artisti come Bobby Solo e Sal Da Vinci. Collabora ormai da due anni con Luca Sala, autore affermato nel panorama nazionale, già vincitore all’Ariston nel 2012 con Non è l’inferno interpretato da Emma. Il primo singolo Arrearà, presentato e commercializzato nel 2021 dall’etichetta indipendente Ebim Records, diventa subito il manifesto della giovane artista. Rappresenta il modo in cui Laura vede la musica e la vuole trasmettere, unendo la propria lingua natia – il gallurese – all’italiano. Ecco perché Jana mea risulta essere il perfetto sequel per il progetto di Laura Pirrigheddu. Un’operazione culturale volta a diffondere le emozioni, i colori e la storia della sua terra.

Segui Laura Pirrigheddu:

https://www.facebook.com/laura.pirrigheddu / https://www.instagram.com/laurapirrigheddu/ / https://www.tiktok.com/@laurapirrigheddu?lang=it-IT

Francesca Ratti

La bella tiktoker pugliese nasce come ballerina. Conquista il suo pubblico con la simpatia e la vitalità che la contraddistinguono, cercando di strappare un sorriso con battute e perle di vita quotidiana.

Segui Francesca Ratti:

https://www.facebook.com/francesca.convers / https://www.instagram.com/francy.ratti/ / https://www.tiktok.com/@francescaratti?lang=it-IT

Luca Sala

Songwriter pluripremiato, tre dischi d’oro, un multiplatino. Vince il Festival di Sanremo nel 2012 con il brano “Non è l’inferno” interpretato da Emma Marrone. Oltre a quella, vanta collaborazioni del calibro di Alessandra Amoroso, Tiromancino, Spagna, Carmen Consoli, Sal Da Vinci, Clementino, Mogol. E poi ancora Disney Channel e Netflix. È autore del brano Christmas style e direttore artistico del progetto.

Segui Luca Sala:

https://www.facebook.com/LucaSalaTheSongWriter / https://www.instagram.com/luca_sala_songwriter/ / https://www.tiktok.com/@lucasalathesongwriter?lang=it-IT

Toto Vivinetto

Siracusano di origine, nel 1996 si trasferisce a Milano per frequentare la scuola di formazione per lo spettacolo MAS Music Arts & Show. Studia danza, musica e recitazione con importanti docenti del panorama italiano e internazionale. Dopo innumerevoli collaborazioni artistiche nel campo televisivo e teatrale, inizia la sua esperienza da regista. Irrompe sulla scena dei family show con il musical campione d’incassi Winx Power Show, seguito dal fortunatissimo Scooby-Doo! Live on stage. Gli anni successivi sono un crescendo di successi. Family show che partono da Milano e girano il mondo, ora in Russia, ora in Portogallo, ora in Francia. Produzioni internazionali come Winx on Ice, applaudita da migliaia di spettatori e danzata sul ghiaccio dalla campionessa mondiale di pattinaggio Carolina Costner. Regista di Priscilla, la regina del deserto – Il musical, dal 2015 Toto Vivinetto è direttore artistico presso OT Entertainment.

Segui Toto Vivinetto:

https://www.facebook.com/toto.vivinetto / https://www.instagram.com/totovivinetto/ / https://www.tiktok.com/@totovivinetto?lang=it-IT

Ebim Records

Casa discografica con sede a Lodi, è presente a Sanremo Giovani 2023 con i Tes entrati nella rosa dei finalisti.

Segui Ebim Records:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070854666801 / https://www.instagram.com/ebim_records/ / https://www.tiktok.com/@ebimrecords?lang=it-IT