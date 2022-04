Choco Italia torna a Benevento

Con il suo carico di artigiani ed appassionati del cioccolato, l’evento è organizzato dall’, in collaborazione con l’“Torniamo nella bella città capoluogo del Sannio con grande piacere, qui abbiamo trovato una grande collaborazione ed il desiderio di dare lustro – tutti insieme – ad una città ricca di storia e di cultura. Ringrazio il presidente della Pro Loco Giuseppe Petito, così come il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone“, sottolineaL’ultima edizione svoltasi in loco, la quale risale a novembre scorso, è stata un grande successo di pubblico. L’evento si è confermato un volano turistico, il quale si è fatto gancio per la visita alla città da tutte le altre province campane e non solo.Anche stavolta accanto al mercatino e alle degustazioni è prevista l’animazione e la promozione turistica a cura della Pro Loco Samnium di Benevento.L’Associazione Italia Eventi ha riservato per i più piccoli divertenti mascotte, ma anche colorati palloncini, nonché il teatro dei burattini di antica tradizione firmato da Giò Ferraiolo.Choco Italia in tour, come d’abitudine, vivacizzerà la città per tutta la giornata.cremini e cioccolato di vari gusti di Regina Chocolate di Angri, liquori artigianali e alla canapa dell’azienda Tentazione di San Cipriano Picentino, croccanti, torroni e nocciole di Giffoni dell’Azienda Agricola Nobile, torroni e tipicità di Torrone del Sannio, dolci tipici campani de Il boss delle sfogliatelle, ma anche mieli da apicoltura biologica e spalmabili dell’Azienda Mucciolo di Paestum, i biscotti e i taralli artigianali di Gusto e Tradizione di Zuccardi di Morra de Sanctis, il cioccolato artigianale e i waffel in vari gusti di Waffelino di Atripalda.liquirizia calabra ed i liquori artigianali, ma anche cremini e dolci al pistacchio della Cioccolateria Artigianale di Briatico;cannoli e pasta di mandorla di Sapori di Palermo, ma anche torroni, scorzette ricoperte di cioccolato, croccanti, marmellate artigianali di Dolci Capricci Siciliani ed il noto cioccolato di Modica dell’Azienda Cioccolato Modica di Palermo;torroni, cioccolato e tipici sardi dell’Antica Barbagia di Cagliari.Si confermano partner dell’iniziativa il blogzine

Le prossime tappe di CHOCO ITALIA in tour:

Dal 28 aprile al primo maggio a Frascati (Roma)