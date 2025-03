Choc a Fermo, ragazzo autistico aggredito dal branco: lo hanno picchiato fino a farlo svenire

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Aggressione choc a Fermo dove un ragazzo autistico è stato brutalmente picchiato dal branco. "La violenta aggressione di un ragazzo con autismo avvenuta oggi a Fermo nelle Marche è di una gravità inaudita. Barbarie. Un gruppo di ragazzi alla fermata del bus prima ha circondato lo studente in attesa del mezzo per tornare a casa poi lo ha selvaggiamente picchiato fino allo svenimento. L'intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio – sottolinea Angsa, Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo – Il ragazzo è stato medicato dai sanitari del 118 ed ora è ricoverato in ospedale con lesioni in diverse parti del corpo, trauma cranico e irritazione degli occhi per uso dello spray urticante". “L'episodio è ancora più grave se si considera che al pestaggio hanno assistito, come fosse uno spettacolo di wrestling, un gruppo di studenti della stessa scuola, senza alzare un dito. Uno di essi, solo quando ha visto il ragazzo per terra esanime, ha allertato i carabinieri. E’ un fatto gravissimo – spiegano – che testimonia l’avanzata di un imbarbarimento devastante, una mancanza di valori che lascia senza fiato e chiama in causa la responsabilità delle scuole e delle famiglie. I genitori di persone con autismo di Angsa esprimono solidarietà e vicinanza allo studente e alla sua famiglia e chiedono che sia fatta piena luce sull’episodio e individuati i responsabili”. —[email protected] (Web Info)

