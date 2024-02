Condividi

Un’eccezionale vetrina dell’arte contemporanea si conclude con successo e acclamazione.

La mostra collettiva d’arte contemporanea “Art Progressive” presso la rinomata galleria Proposte Lab di Cava de Tirreni ha raggiunto il suo culmine con un finissage trionfale. Dal 20 gennaio al 17 Febbraio 2024, la galleria ha ospitato opere e installazioni di sei artisti di grande spessore culturale, segnando un momento significativo nel panorama artistico contemporaneo. I visitatori hanno avuto l’opportunità di immergersi in un mondo di creatività e innovazione grazie alle opere di Deborah Farina, Fernando Mangone, Antonio Perotti, Luca Pugliese, Lino Vairetti e Sergio Williams. Ogni artista ha portato la propria visione unica, arricchendo il tessuto culturale dell’esposizione con la diversità delle loro espressioni artistiche.

Parallelamente, l’installazione “L’Arte nel Didero del Mediterraneo” ha catturato l’attenzione del pubblico, offrendo uno sguardo affascinante sulla relazione tra arte e ambiente mediterraneo. Artisti come Marco Cecioni, Angelo Ciaramella, Pablo “Pinxit” Compagnucci, Giancarlo D’Angelo, Giorgio Della Monica, Carlo Fagiani e Angelo Formisano hanno contribuito a creare un’esperienza multisensoriale che ha stimolato la riflessione e l’ispirazione. L’Art Director della mostra, Antonio Perotti, e il curatore Lino Vairetti hanno lavorato instancabilmente per garantire il successo e la risonanza di “Art Progressive”. La mostra ha rappresentato non solo un’esposizione artistica, ma anche un ponte tra artisti e pubblico, un luogo di scambio culturale e di dialogo.

La chiusura della mostra è stata celebrata con entusiasmo e gratitudine da parte degli artisti, dei curatori e dei visitatori. Proposte Lab ha continuato a dimostrare il suo impegno nell’offrire uno spazio dedicato alla crescita e alla promozione dell’arte contemporanea, consolidando la sua posizione come punto di riferimento nel panorama artistico locale e nazionale. Con la conclusione di “Art Progressive”, gli organizzatori guardano al futuro con fiducia, pronti a continuare a promuovere l’arte e la cultura nella comunità locale e oltre. La mostra ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore e nella mente di coloro che l’hanno visitata, ispirando e incantando con la sua bellezza e la sua diversità.