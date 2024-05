1 minuto di lettura

Si è tenuto questa mattina l’incontro dei vertici EAV con i sindaci dei comuni vesuviani interessati dalla linea ferroviaria Napoli- Baiano che segue l’incontro di Lunedi scorso con le associazioni rappresentanti gli utenti.

Nelle riunioni i dirigenti EAV hanno illustrato le motivazioni che hanno richiesto di programmare la sospensione del servizio nei mesi estivi, in concomitanza con il periodo che vede una fisiologica riduzione della domanda di mobilità per studio e lavoro, per consentire gli interventi di manutenzione e rinnovamento degli impianti infrastrutturali necessari a garantire i massimi livelli di sicurezza ed efficienza e gli standard prestazionali delle linee. Inoltre hanno illustrato le motivazioni che portano alla chiusura della stazione del centro direzionale per tre anni. Si rinvia sul punto al precedente comunicato stampa.

Nel corso degli incontri, svolti in un clima sereno di confronto e reciproco ascolto, diversi spunti arrivati dai sindaci e dalle associazioni, soprattutto in riferimento al piano dei servizi di autobus sostitutivi illustrati, rispetto ai quali EAV ha manifestato la piena disponibilità a valutare e, ove possibile, attuare i correttivi suggeriti.

Al termine degli incontri da tutti è venuto l’impegno a mantenere un rapporto di interlocuzione e di monitoraggio dell’efficacia delle soluzioni alternative proposte, con la disponibilità da parte di EAV a rimodulare anche in corso d’opera le misure attuate e renderle rispondenti alle esigenze dell’utenza.

