Chiara Pellacani, chi è la tuffatrice azzurra bronzo ai Mondiali di Singapore

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Medaglia di bronzo pesantissima nei tuffi per l'Italia, ai Mondiali di nuoto. A Singapore, Chiara Pellacani è salita sul terzo gradino del podio dopo una gara impeccabile nel trampolino da un metro, chiudendo dietro alla cinese Li Yajie e all’australiana Maddison Keeney. Un traguardo scintillante per la tuffatrice nata a Roma nel 2002, terza italiana riuscita a conquistare la medaglia iridata individuale dopo Tania Cagnotto ed Elena Bertocchi. Ecco chi è la tuffatrice azzurra. Nata il 12 settembre 2002 a Roma, la tuffatrice azzurra ha 22 anni ed è alta 1 metro e 58. Si è innamorata dei tuffi tra i banchi di scuola, grazie a un compagno di classe che anni fa le consigliò di fare un tentativo. Fin dalle prime gare con la Nazionale, ha centrato risultati notevoli. Come l'oro nei tre metri sincro agli Europei di Glsgow nel 2018, accanto a Elena Bertocchi. Poi, tra gli altri, gli argenti di Budapest nel 2021 (nel trampolino 3 metri e nel sincro 3 metri) e l'oro a Roma nel 2022 sempre dai tre metri. Prima del bronzo conquistato oggi a Singapore, aveva conquistato anche un argento a Doha l'anno scorso, nel trampolino 3 metri sincro.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, Chiara ha ottenuto due quarti posti, nel trampolino 3 metri e nella prova di coppia con Elena Bertocchi. Pochi mesi fa ha invece vinto l'oro nel trampolino da 1 metro, l'argento nel sincro 3 metri misto (insieme a Santoro) e il bronzo nella prova a squadre agli Europei di Antalya. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.