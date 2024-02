Condividi

(Adnkronos) –

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: a lanciare la bomba è Dagospia. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato secondo quanto si legge sul sito di Roberto D'Agostino,. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato, si legge ancora. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Secondo il sito di Roberto D'Agostino, tra i due ci sarebbe stato un gioco di recriminazioni, in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa. Finiscono così i Ferragnez: sic transit gloria mundi. Chissà se metabolizzato il voltafaccia nel momento più difficile della sua vita professionale, Chiara Ferragni scoprirà che l’allontanamento dal cantante, alla fine – sostiene 'Dago' – sia più benefica di quanto immagini. Non sono pochi gli osservatori convinti che parte dei problemi della influencer derivino dalla tendenza di Fedez ad ingaggiare battaglie a destra e a manca. —[email protected] (Web Info)