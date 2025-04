Chi l’ha visto?, oggi il caso Liliana Resinovich: le anticipazioni

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La morte di Liliana Resinovich: dopo tre anni, viene indagato per omicidio volontario il marito, Sebastiano Visintin, che continua a proclamarsi innocente. In studio a 'Chi l’ha visto?', in onda oggi, mercoledì 16 aprile alle 21.20 su Rai 3, in diretta il fratello di Liliana, Sergio, che da subito si era detto convinto che non fosse un suicidio e che bisognava indagare per omicidio. Continua l’inchiesta di 'Chi l’ha visto?' su Andrea, il giovane studente di informatica trovato morto a Perugia per aver ingerito un mix letale di ossicodone e sedativi. A 'Chi l’ha visto?' la testimonianza di un giovane, che inizia a prendere l’ossicodone come antidolorifico dopo un incidente stradale, ma ne diventa dipendente e cade in un baratro dal quale è risalito con molta fatica. E poi la storia di un altro giovane, Riccardo: ha lasciato la sua auto vicino alla diga del Furlo ed è scomparso. Stava facendo uno stage di informatica e ora i familiari si chiedono: è stato attirato da qualcuno nel web? Potrebbe essersi allontanato per paura di qualcosa o di qualcuno? La mamma si rivolge anche agli utenti dei social per far girare l’appello all’estero. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. —[email protected] (Web Info)

