Chi è Nicusor Dan, il sindaco diventato presidente della Romania

(Adnkronos) – Sindaco di Bucarest, Nicusor Dan è il nuovo presidente della Romania. Si è imposto al ballottaggio in quella che è stata descritta come una missione impossibile visti i risultati del primo turno e i voti che aveva raccolto George Simion, leader del partito nazional-conservatore Aur-Alleanza per l'unione dei romeni. Cinquantacinque anni, candidato indipendente, Dan ha conquistato circa il 54% dei voti alle presidenziali di ieri, contro lo scarso 21% del primo turno, passati mesi dall'annullamento delle consultazioni di novembre per sospette ingerenze russe. ''Iniziamo la ricostruzione della Romania, una Romania unita e onesta, basata sul rispetto della legge e di tutte le persone'', ha detto Dan dopo la vittoria. ''E' stata una mobilitazione senza precedenti e, pertanto, la vittoria appartiene a ciascuno di voi. A ogni rumeno che è andato a votare, ha fatto sentire la propria voce e ha lottato per ciò in cui crede, per il Paese che desidera e in cui desidera vivere'', ha aggiunto in un videomessaggio. Dan ha quindi annunciato su 'X' che ''nei prossimi giorni avremo colloqui approfonditi'' con il presidente francese Emmanuel Macron ''sul nostro futuro comune e la sicurezza dell'Unione europea''. Il neo presidente ha quindi voluto ''ringraziare il presidente Macron per la telefonata di congratulazioni'', mentre ''tutta l'Europa ha seguito con attenzione le elezioni in Romania''. Dan ha aggiunto che ''ho assicurato al presidente Macron che continueremo a essere partner fidati all'interno dell'Unione Europea e che nei prossimi giorni avremo discussioni approfondite sul nostro futuro comune e sulla sicurezza dell'Unione Europea''. Nato in Transilvania, ha studiato matematica all'Università di Bucarest, prima di trasferirsi in Francia per proseguire la formazione. Per due volte vincitore delle Olimpiadi della Matematica, tornato in patria si è dedicato all'attivismo, battendosi contro la speculazione edilizia e contro la corruzione. Così ha sposato la politica. E' stato eletto sindaco di Bucarest nel 2020 ed è stato riconfermato nel 2024. Europeista e forte sostenitore di Kiev. C'è chi ne rileva la natura riservata e chi lo descrive come un uomo abituato a pesare le parole. Ma c'è anche chi lo critica, accusandolo di non essere un grande comunicatore. "A nome del Governo italiano, porgo i miei complimenti a Nicusor Dan per la sua elezione a presidente della Romania. Sono fiduciosa che potremo costruire una collaborazione costruttiva, al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale tra le nostre Nazioni e con l'obiettivo comune di promuovere pace, stabilità e prosperità per i nostri popoli e per l'Europa", ha scritto intanto in un post su X la premier Giorgia Meloni, commentando l'esito delle elezioni romene. Per il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov quelle in Romania sarebbero state tuttavia "elezioni quantomeno strane". In un briefing, il portavoce ha poi aggiunto che ''in assenza di un candidato favorito, ha vinto chi ha vinto''. Peksov ha poi ricordato che nel 2024 sono state annullate le elezioni rumene. "Il candidato che aveva le maggiori possibilità di vincere è stato escluso dalla corsa elettorale senza grandi sforzi per fornire una vera giustificazione", ha affermato il portavoce del Cremlino. —internazionale/[email protected] (Web Info)

