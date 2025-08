Chi è Eleonora Boi, la moglie incinta di Danilo Gallinari morsa da uno squalo

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Eleonora Boi, moglie del cestista Danilo Gallinari, è stata morsa alla coscia da uno squalo mentre si trovava sulla spiaggia di Isla Verde a Porto Rico. La 39enne è incinta ma fortunatamente le sue condizioni sono stabili, ha ricevuto cure immediate ed è stata poi trasferita al Centro medico di Rio Piedras per ulteriori accertamenti si legge su Wapa.tv. Eleonora Boi è una giornalista sportiva italiana nota per la conduzioni di programmi per Sport Mediaset. Nata a Cagliari il 21 luglio 1986, si è laureata in Scienze Politiche, e ha iniziato la sua carriera nel mondo del giornalismo a soli 19 anni lavorando a Sportitalia. La svolta personale e professionale, arriva quando incontra il giocatore Danilo Gallinari, cestista di fama internazionale. I due si trasferiscono in America, dove Eleonora continua a coltivare la sua passione per il giornalismo sportivo. Danilo e Eleonora si sono sposati il 23 luglio del 2022 a Cagliari e hanno due figli, Anastasia e Rodolfo, di 4 e 2 anni.

La notizia è stata confermata dal commissario della Polizia municipale di Carolina, che ha anche confermato che si tratta della moglie del giocatore di basket in forza ai Vaqueros de Bayamon. Il commissario Ruben Moyeno ha spiegato che i suoi agenti si sono mobilitati nella zona non appena hanno ricevuto la segnalazione e hanno offerto alla donna il primo soccorso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

