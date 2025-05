Chi è Edan Alexander, l’ostaggio americano rilasciato da Hamas dopo 580 giorni

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Dopo 580 giorni, Edan Alexander è stato liberato da Hamas. Il ragazzo, con doppio passaporto israeliano e statuniense, era l'ultimo ostaggio americano ancora in vita. Il rilascio sarebbe un "gesto di buona volontà" di Hamas nei confronti del presidente Usa Donald Trump in vista del suo viaggio nella regione, sperando che a sua volta convinca Israele a firmare un accordo per liberare gli ostaggi rimasti in cambio della fine della guerra, hanno detto al Times of Israel un funzionario statunitense, un funzionario palestinese e una terza fonte a conoscenza della questione. Maggiore dei tre figli degli israeliani Yael e Adi Alexander, Edan ha 21 anni ed è cresciuto a Tenafly, nel New Jersey. Secondo i media americani, è un appassionato di sport estremi e ha praticato il nuoto durante gli anni del liceo. Dopo il diploma si è trasferito in Israele, a casa dei suoi nonni a Tel Aviv, e si è arruolato nelle Idf, le Forze di difesa israeliane. Il 7 ottobre 2023 era in servizio in una base militare vicino al confine con Gaza quando è stato rapito dai soldati di Hamas, insieme ad altre 250 persone. Da allora sono trascorsi oltre 19 mesi. —internazionale/[email protected] (Web Info)

