Cher, il figlio Elijah ricoverato in ospedale per overdose: “Fortunato a essere vivo”

Elijah Blue Allman è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per overdose. Il figlio della nota cantante Cher è stato trovato privo di sensi sabato mattina, 14 giugno, ed è stato portato all'ospedale Joshua Tree, in California. Secondo quanto riporta TMZ, "è fortunato a essere ancora vivo, non si sa ancora quali farmaci abbia assunto". A parlare delle sue condizioni di salute, l'ex moglie Marieangela King, che a People ha dichiarato di conoscere i suoi "conflitti interiori". "Voglio affermare, senza esitazione – ha aggiunto l'ex moglie – che farò sempre il tifo per lui. Il mio sostegno è costante e nasce da un profondo rispetto per la persona che è e per la resilienza che continua a dimostrare". Elijah Blue Allman è nato dal matrimonio di Cher con il cantante Gregg Allman, morto nel 2017. Da anni il 48enne ha problemi con l'abuso di droghe, motivo per il quale nel 2023 la madre Cher presentò istanza per la sua tutela. TMZ fa sapere che l'uomo è sotto osservazione e che "sta ricevendo le migliori cure possibili". —[email protected] (Web Info)

