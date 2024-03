1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Stop alla raccolta fondi. Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, commenta così su X la decisione di GoFundMe di chiudere la 'colletta' che sarebbe servita per pagare le spese legali delle sue cause per diffamazione. Le raccolte fondi, aggiunge sconcertato ripostando la comunicazione della piattaforma, "sono state bloccate per terrorismo". "Io sarei il terrorista? Ditemi voi che devo fare. Scomparire?" si interroga sempre su X. "Ti stiamo mandando questo messaggio per informarti che, dopo un ulteriore esame, il tuo account GoFundMe è stato rimosso perché viola i nostri termini di servizio. Il contenuto della tua raccolta fondi rientra nella nostra sezione 'condotta vietata'" spiegano dalla piattaforma in relazione alla prima raccolta fondi, sostenendo che i contenuti incitano a "terrorismo, odio, violenza, molestie, bullismo, discriminazione, finanziamento del terrorismo o intolleranza di qualsiasi tipo". "Tutte le donazioni, che non sono state già trasferite sul tuo conto bancario, sono state rimborsate. Tali fondi torneranno sui conti correnti dei tuoi donatori entro 3-7 giorni lavorativi" concludono. "Purtroppo hanno bloccato anche la seconda raccolta fondi in favore di Chef Rubio, a questo punto non rimane che il cash (contante, ndr.). Sempre abbasso il Capitalismo" scrivono sempre sul suo profilo X, rilanciando una raccolta fondi alla vecchia maniera ossia con il denaro contante. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it