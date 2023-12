Check dal dentista: perché è importante farlo con regolarità

Condividi

L’oggetto del nostro approfondimento odierno è un argomento particolarmente importante per la stragrande maggioranza delle persone. Si tratterà, infatti, di cura del cavo orale, trascendendo la semplice igiene orale regolare per affrontare, invece, un aspetto molto importante della salvaguardia del corpo, spesso ancora erroneamente sottovalutato. Stiamo facendo riferimento alle visite periodiche dal dentista, un aspetto imprescindibile per avere a cuore la propria salute. Per quanto una bella dentatura ed un sorriso smagliante possano essere importanti al giorno d’oggi, sono ben altri i motivi per i quali è importante rivolgersi periodicamente al proprio odontoiatra.

Infatti, ogni anno milioni di italiani si vedono costretti a sottoporsi a svariate terapie per la cura dei denti o delle gengive che vanno dalla banale otturazione al trattamento laser per la parodontite (descritto in questo articolo dagli esperti di Excellence Dental Network, professionisti del settore), eppure in molti casi tutto ciò potrebbe essere evitato con la giusta prevenzione e con regolari visite di controllo. Le visite di controllo dal dentista, però, vengono, come detto, spesso sottovalutate.

Si tratta di un errore importante, se si tiene conto della possibilità di poter individuare sul nascere potenziali patologie proprio grazie all’occhio esperto del dentista. La cura del cavo orale passa attraverso i piccoli gesti di prevenzione, certo, ma avere una buona igiene non è necessario. Purtroppo, inoltre, patologie e fastidi dentali possono nascondersi dietro i sintomi meno fastidiosi.

Per questo motivo, la visita odontoiatrica di controllo si rivela uno strumento necessario se si vuole avere una buona salute orale, avendo il principale scopo di monitorare la salute dei denti, favorendo la prevenzione di malattie dentali con il controllo dei bilanciamenti della bocca e individuando i possibili trattamenti a cui doversi sottoporre. Non a caso, durante i controlli i dentisti possono effettuare anche diagnosi precoci con cui evitare problemi anche complessi da risolvere a stadi più avanzati.

Quando andare dal dentista? L’importanza di essere costanti

Sono diversi gli aspetti da prendere in considerazione per quanto riguarda le visite di controllo dal dentista. Certi del fatto che ogni dinamica possa risultare a sé stante, è bene parlare direttamente col proprio odontoiatra, consultandolo allo scopo di programmare le visite necessarie per assicurarsi di mantenere il proprio cavo orale in salute.

Comunque, pensando ad una frequenza stimata, sarebbe consigliato rivolgersi al proprio dentista ogni sei mesi, in modo da poter monitorare al meglio la salute dei denti e del cavo orale. Anche per quanto riguarda la visita stessa ci sono diversi aspetti da prendere in considerazione per definire una durata media.

Il lasso di tempo impiegato dal dentista per un check up può variare da caso a caso e, molto, dipende proprio dalla condizione dei denti del paziente. In ogni caso, una normale visita di routine potrebbe richiedere dai 30 a 60 minuti. Talvolta, però, specie quando si rivela necessario intervenire in modo immediato su determinati problemi, la visita potrebbe protrarsi in modo anche considerevole.

In cosa consiste una visita di controllo dal dentista? Tutto ciò che c’è da sapere

Quando si parla di visita di controllo dal dentista, spesso, non si sa cosa aspettarsi. Di solito, però, i check up dall’odontoiatra iniziano con delle semplici anamnesi, in cui lo specialista tende ad esaminare la storia medica del paziente nel complesso. Successivamente, il dentista controlla la bocca e i denti, anche col supporto delle radiografie quando e se necessario.

Inoltre, il dentista può anche procedere con una pulizia dei denti professionale per il paziente, con cui rimuovere la placca e il tartaro: un procedimento importantissimo da svolgere a cadenza regolare. Infine, lo specialista offre consigli utili per mantenere la salute del cavo orale anche a casa.