Checco Zalone, omaggio alle donne l’8 marzo: ‘L’ultimo giorno del patriarcato’

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Checco Zalone omaggia le donne a modo suo. E lo fa con un nuovo brano intitolato 'L'ultimo giorno del patriarcato', che uscirà proprio l'8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il nuovo brano di Checco Zalone sarà accompagnato da un videoclip girato a febbraio con il regista Gennaro Nunziante nel paese di Castel San Pietro Romano, piccolo centro alle porte di Roma, inserito tra i borghi più belli d'Italia. Del testo ancora non si hanno molte notizie, ma è facile intuire che Zalone tratterà i temi del patriarcato e della parità di genere. E lo farà con la sua inconfondibile ironia, caratteristica che contraddistingue la maggior parte delle sue canzoni, invitando così il pubblico a riflettere su un tema importante, come la parità di genere, ma col sorriso. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.