Che tempo che fa, ultima puntata della stagione: ospiti oggi 18 maggio

(Adnkronos) – Ultimo appuntamento di stagione oggi, domenica 18 maggio 2025, per 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio on Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti la segretaria del Pd Elly Schlein, Renzo Arbore, Alessandro Gassmann, Diego Abatantuono, Concita De Gregorio. Ospiti della puntata oltre a Schlein, Renzo Arbore celebrerà i 40 anni di 'Quelli della notte', varietà cult che ha cambiato la storia della televisione italiana e che ha tenuto a battesimo artisti come Nino Frassica, Maurizio Ferrini, Marisa Laurito, Riccardo Pazzaglia, Simona Marchini, Roberto D’Agostino, Massimo Catalano, Dario Salvatori e Andy Luotto. Tra i protagonisti assoluti del mondo radiofonico e televisivo, Arbore in più di 60 anni di carriera ha ideato oltre venti format di successo come 'Bandiera Gialla', 'Indietro tutta', 'Alto gradimento', 'Speciale per voi'. E quest’anno è tornato protagonista del piccolo schermo con il nuovo programma 'Come ridevamo' dove con l’amico Gegè Telesforo ha dato vita a una vera e propria enciclopedia della comicità televisiva della seconda metà del Novecento.

Alessandro Gassmann, dal 5 giugno al cinema con il film 'Mani Nude' di Mauro Mancini, presentato alla Festa del Cinema di Roma e tratto dall’omonimo libro di Paola Barbato. Attore e regista, Gassmann in oltre 40 anni di straordinaria carriera ha recitato in più di 100 titoli tra cinema, tv e teatro e ha diretto sei film, tra cui “Questi fantasmi!”, tratto da una commedia di Eduardo De Filippo. Alla vigilia dei suoi 70 anni, Diego Abatantuono, tra i più grandi e amati attori del cinema italiano, consacrato al cinema sotto la regia di Gabriele Salvatores, Ettore Scola e Pupi Avati, che nel corso di oltre 50 anni ha collezionato 3 Nastri d’Argento, 2 Ciak d’Oro oltre al David Speciale alla Carriera. E ancora: Concita De Gregorio, autrice del libro 'Di madre in figlia', dove intreccia tre generazioni, tre epoche della storia e tre stagioni della vita nelle voci di tre donne; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra. Chiude la serata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti, Diego Abatantuono. Altri ospiti della puntata: Noemi, live con il nuovo singolo 'Non sono io', estratto dall’album 'Nostalgia'; Ale e Franz; Gigi Marzullo; Herbert Ballerina; Giucas Casella. —[email protected] (Web Info)

