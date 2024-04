1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Va in onda dalle 20 oggi, domenica 21 aprile 2024, sul Nove una nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti Renato Zero, uno degli artisti più amati della storia della musica italiana, che in 57 anni di straordinaria carriera ha venduto oltre 55 milioni di dischi in Italia e 4 milioni nel mondo, impegnato nella tournée “Autoritratto – I concerti evento 2024” dopo la pubblicazione del suo ultimo album, “Autoritratto”.

Roberto Saviano, autore del nuovo libro “Noi due ci apparteniamo. Sesso, amore, violenza, tradimento nella vita dei boss” e in teatro con “Appartenere – Vita intima del potere criminale”; Roberto Bolle, protagonista il 29 aprile della nuova edizione dello show “Viva la danza”, in occasione della Giornata Mondiale di questa forma d’arte che lo vede fra le star indiscusse a livello mondiale. E ancora: Diodato, live con “Ti muovi”, brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo, già Disco d’Oro e contenuto nel nuovo progetto musicale “Ho acceso un fuoco”; il climatologo Luca Mercalli; Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Alessandro De Angelis; Massimo Giannini; Michele Serra. E ancora: la capitana della Nazionale italiana femminile di volley Myriam Sylla, autrice insieme ad Annalisa Strada della serie di narrativa per ragazze e ragazzi “Dream Volley”; Stefano De Martino; Elio; Gianluca Torre, protagonista di “Casa a prima vista” su Real Time; Alessandra Celentano; Simona Ventura. Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ci sarà come sempre anche l'mmancabile Ornella Vanoni. —[email protected] (Web Info)

