Che tempo che fa, oggi 2 febbraio: tra gli ospiti il premio Oscar Adrien Brody

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Il nuovo appuntamento con 'Che Tempo Che Fa', programma di Fabio Fazio, andrà in onda oggi, domenica 2 febbraio, dalle ore 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti della puntata: in esclusiva il premio Oscar Adrien Brody. Super ospite di questa sera Adrien Brody, in occasione dell’uscita del nuovo attesissimo film diretto da Brady Corbet 'The Brutalist', nelle sale dal 6 febbraio, per il quale l'attore ha vinto il Golden Globe lo scorso 5 gennaio come Miglior attore in un film drammatico ed è candidato ai prossimi Premi Oscar come Miglior attore protagonista. Il film – già vincitore di numerosi premi tra cui 3 Golden Globe e il Leone d'Argento per la Miglior Regia – è in lizza per ben 10 candidature agli Oscar. Saranno ospiti del programma anche i genitori di Giulio Regeni, Claudio Regeni e Paola Deffendi, a nove anni dal ritrovamento del corpo del figlio, avvenuto il 3 febbraio 2016 nei pressi di una prigione dei servizi segreti egiziani. E ancora Paola Egonu, incoronata a inizio gennaio miglior giocatrice del mondo nel 2024 da Volleyball World, e vincitrice della storica Medaglia d’Oro con la Nazionale femminile di pallavolo alle scorse Olimpiadi di Parigi, dove è stata eletta miglior giocatrice e miglior opposto del torneo. Con la Nazionale, dal 2014, ha partecipato a 3 Olimpiadi, vinto 1 Argento e 1 Bronzo ai Mondiali, oltre che 1 Oro e 1 Bronzo agli Europei, mentre con le squadre di club, tra Italia e Turchia, ha vinto 3 Champions League, 1 Mondiale per club, 2 scudetti, 5 Coppe Italia e 4 Supercoppe italiane. Spazio alla musica con Lazza, nel 2024 l’artista più certificato Fimi, Disco di Diamante con il suo ultimo album 'Sirio' – unico rapper solista in Italia ad aver mai raggiunto questo traguardo – e che nel suo palmares conta complessivamente, oltre al Disco di Diamante, anche 102 Dischi di Platino e 50 Dischi d’Oro. L’artista sarà in tour dal 7 aprile nei club europei con il 'Locura Euro Tour' e nell’estate 2025 si esibirà per la prima volta negli stadi, al Guido Teghil a Lignano Sabbiadoro e a San Siro a Milano, e sui palchi dei festival italiani con il 'Locura Summer Tour 2025'. E ancora: Don Mattia Ferrari, cappellano e membro del direttivo di Mediterranea Saving Humans; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Maurizio Scaltriti, Vice Presidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca, nelle librerie dal 4 febbraio con 'Non se, ma quando. Cancro: le cure di oggi, le cure di domani'; la giornalista e conduttrice Marianna Aprile; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Michele Serra. Chiude la serata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Peppe Vessicchio; Marino Bartoletti, nelle librerie con la versione aggiornata dell’“Almanacco del Festival di Sanremo' e con il romanzo-favola 'Il Festival degli Dei', in cui celebra il 75° anniversario del Festival della Canzone Italiana; Nek, conduttore della nuova edizione di 'Dalla strada al palco'; Alex Britti, coach della terza stagione del talent show 'Ora o mai più'; Gigi Marzullo. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.