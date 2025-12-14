Che tempo che fa, oggi 14 dicembre: tra gli ospiti Siani, i giudici di MasterChef e Saviano

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

‘Che Tempo Che Fa’ torna oggi, domenica 14 dicembre, dalle 19:30 in diretta tv sul Nove e in streaming su discovery+ con un nuovo appuntamento ricco di ospiti e sorprese nel salotto di Fabio Fazio tra tv, cinema, cultura, musica, attualità.

Nel programma che Fazio conduce ogni domenica accanto a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, oggi arriveranno in studio l’attore e regista Alessandro Siani, i giudici di ‘Masterchef Italia’ Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, e lo scrittore Roberto Saviano.

Nel dettaglio, Alessandro Siani presenterà il suo nuovo one man show teatrale ‘Fake News’, mentre gli chef Cannavacciuolo e Locatelli parleranno della 15esima edizione del celebre cooking show. Spazio anche alla musica con Lucio Corsi, risultato l’artista più cercato su Google Italia nel 2025, che si esibirà per la prima volta live con il suo nuovo singolo ‘Notte di Natale’.

L’approfondimento sull’attualità vedrà la partecipazione, oltre a Saviano, dell’economista Carlo Cottarelli, della giornalista Cecilia Sala, dell’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini e di Michele Serra. Interverranno inoltre lo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi, autore del libro ‘Farsi Male. Variazioni sul masochismo’, il fondatore dell’Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, e il virologo Roberto Burioni.

A chiudere la serata, l’immancabile appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa – Il Tavolo’. Al cast fisso composto da Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani, si uniranno Serena Autieri (in libreria con ‘Baciarsi a Napoli’), Enzo Iacchetti, Alessia Marcuzzi, Giovanni Esposito (nel cast del film ‘Jay Kelly’ con George Clooney), Cristiano Malgioglio, Gigi Marzullo, Diego Abatantuono e Giucas Casella. Al Tavolo siederà anche Alessandro Siani.

