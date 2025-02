Che tempo che fa, Luciana Littizzetto in ospedale per pancreatite

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Luciana Littizzetto in ospedale per una pancreatite acuta. Le condizioni dell'attrice comica, presenza fissa a Che tempo che fa, sono state rese note durante la puntata di oggi condotta da Fabio Fazio. "Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in ospedale. Niente, martedì mi sono sentita male, sono corsa al pronto soccorso pensando di avere l'influenza: è una pancreatite acuta. Pensavo che il dolore sarebbe passato, invece no… E io ho una soglia del dolore molto alta. La pancreatite è associata all'abuso di alcol? Io mangio come un monaco del monte Athos… Quando c'è qualcosa che non va e si avverte qualcosa di anomalo, meglio farsi controllare", il messaggio di Littizzetto in collegamento telefonico. "E' una cosa seria ma stai molto meglio, lo diciamo per non allarmare nessuno", interviene Fazio. "I valori stanno scendendo. Sono qua, sono viva e voglio ringraziare i medici, quelli che lavorano tutto il giorno nel reparto, coloro che lavorano di notte. Abbiamo una ricchezza, la sanità pubblica, non buttiamola via. Proteggiamola", aggiunge Littizzetto. "Ci manchi molto, guarda cosa arrivo a dirti…", chiosa Fazio, auspicando la presenza della partner in studio la prossima settimana. —[email protected] (Web Info)

