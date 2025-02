Che tempo che fa, Littizzetto torna dopo pancreatite: “Sto meglio”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Sto meglio. Mi sembrava di partorire Crosetto…". Luciana Littizzetto, dopo il ricovero in ospedale per pancreatite acuta, torna a Che tempo che fa con un videocollegamento con Fabio Fazio. "Eccomi di nuovo a casa. Sto meglio. Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto sui social, che mi hanno chiamato o che hanno mandato i messaggi vocali" , dice l'attrice che ha saltato la puntata di domenica scorsa. "Il pancreas è a sinistra, non fa rumore come tutto quello che c'è a sinistra. E' come le persone buone, quando si arrabbia…", dice descrivendo i problemi accusati. "Quando mi hanno dato la morfina… E' come se fosse passato il mago Zurlì a dirti che va tutto bene. Sei lì che ti contorci nel letto per il dolore e subito dopo sei sull'unicorno con Arisa nell'arcobaleno", aggiunge, offrendo dettagli – non graditi da Fazio – su esami assortiti e attività intestinale… —[email protected] (Web Info)

