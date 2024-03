1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nuova puntata oggi, domenica 17 marzo 2024, sul Nove di 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio. Con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, gli ospiti della puntata sono: Antonio Albanese e Virginia Raffaele, per la prima volta insieme nel nuovo film di Riccardo Milani 'Un mondo a parte', nelle sale dal 28 marzo e che racconta le difficoltà delle scuole italiane di provincia. Angelina Mango, vincitrice del 74esimo Festival di Sanremo con il brano 'La noia', disco di Platino e con oltre 67 milioni di stream audio-video, con cui sta scalando le classifiche viral inglesi e di 25 Paesi europei, e che a maggio rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia. E ancora: Walter Veltroni, nelle librerie col suo nuovo romanzo “La condanna”; il climatologo Luca Mercalli; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Giulia Nazzicone, oncologa palliativista presso l’Unità operativa di oncologia e geriatria dell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma; Aldo Cazzullo; Concita De Gregorio; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Massimo Giannini; Tommaso Zorzi, nuovo giudice di “Cortesie per gli ospiti”, dal 25 marzo su Real Time; Miro Tabanelli, primo sciatore maschio italiano ad aver conquistato il podio in una gara della Coppa del Mondo di sci freestyle nella specialità big air, grazie al 2° posto ottenuto nella tappa disputata a Copper Mountain (USA) lo scorso 16 dicembre; Maurizio Lastrico, tra i protagonisti della seconda stagione di “Call my Agent – Italia”; Enzo Iacchetti; Cristiano Malgioglio; Simona Ventura. —[email protected] (Web Info)

